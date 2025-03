Semana publica en exclusiva las primeras fotos que demuestran que Victoria Federica tiene "nueva ilusión". Hace un mes conocimos que había empezado una relación con Borja Moreno Oriol, un joven al que conoce desde hace tiempo y que pertenece a una de las familias patrias más acaudaladas. Y sin embargo trabaja en eso que toda madre no quiere escuchar: "es empresario del mundo de la noche".

En las imágenes no vemos ni besos ni arrumacos. Vickyfede y el chaval salen del Club de Tiro de Somontes, situado en El Pardo, después de haber estado practicando toda la mañana el arte de disparar. Por eso van cargados con escopetas.

La hija de la infanta Elena es una tiradora excelente, como hemos visto en la última edición de El Desafío. Este programa está sirviendo para que nos rindamos a sus pies y veamos a una Victoria muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Nada altiva, buena compañera y muy voluntariosa. No está picando piedra pero pone todo su empeño en cada prueba.

Hola por su parte ha dedicado su número extraordinario de moda a la sobrina de Felipe VI con un especial en el que Victoria Federica posa como una modelo con diseños de alta costura y París como telón de fondo.

Susanna Griso y Luis Enríquez, primeras fotos juntos

Susanna Griso y Luis Enríquez son ya la pareja del invierno y Hola publica este miércoles las primeras fotos en las que se les ve juntos. Y hay beso. La relación comenzó en enero, confirma Hola, y a tenor de las imágenes los dos están, cuanto menos, ilusionados. La presentadora venía de una relación de dos años con el empresario Íñigo Afán de Ribera, con el que rompió en verano y cuya ruptura "se produjo en buenos términos".

Según Hola, sus vidas paralelas han provocado que sean "amigos imprescindibles". Los dos se divorciaron tras 20 años de matrimonio, son padres de familias numerosas e incluso se apoyaron en sus respectivas separaciones.

Y los dos pertenecen al mundo de la comunicación. Griso presenta Espejo Público y Enríquez, además de regentar una consultoría de negocio y gestión del talento, es tertuliano de EsRadio. Es uno de los Cowboys de Medianoche que acompañan cada semana a Luis Herrero, Garci o Luis Alberto de Cuenca.

La pareja comió en un restaurante con el hijo mayor de la periodista y con dos de sus mejores amigos, Jaime de los Santos, diputado del PP y portavoz de Igualdad, y Eloy de la Pera, artífice de algunas de las mejores exposiciones que se organizan en Madrid.

Vuelve la paz a nosotros los Campos

Los Campos, como Los Alba, ya se han constituido en dinastía y esta semana protagonizan dos de las portadas de las cuatro revistas que se ponen a la venta los miércoles.

Carmen Borrego y su hijo se han reconciliado. Por fin ha llegado la paz a la familia y ya podemos decir que, dos años después de haberse peleado por todos los platós y haber ganado miles de euros contándolo, Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera ya se hablan. El motivo, por supuesto, tiene que ver con su trabajo en Televisión. Se ha estrenado una nueva edición de Supervivientes y ellos son actores principales.

Semana rememora todas las afrentas vividas por madre e hijo y asegura que "todavía queda pendiente una conversación a solas, tranquila y sosegada, para volver a ser la familia que eran".

Terelu, superviviente con condiciones especiales

En Diez Minutos es Terelu la que, a toda página, asegura que "va a echar de menos a su nieto". Se marcha a Supervivientes, pero en calidad de invitada especial. Según Diez Minutos, que parafrasea a la presentadora, Terelu "no concursa, participa". Ella va en calidad de estrella "ya que es un favor (cobrando) que le ha hecho a la productora ejerciendo de gancho para el comienzo del concurso y por eso sus condiciones son diferentes a las del resto".

Las diferencias ya han empezado a verse: no ha viajado a Honduras con el grupo, no está obligada a saltar del helicóptero y volverá a España en menos de un mes. Tiene que cumplir con sus compromisos teatrales (estrena el 26 de abril) y tiene que ensayar.

Semana aclara la realidad de las fincas voladoras de Isabel Pantoja

Semana desmiente la información publicada por Lecturas el pasado miércoles asegurando que Isabel Pantoja tiene tres fincas fantasma que no ha declarado nunca. La revista publica un exhaustivo reportaje en el que explica la realidad.

Después de acceder a los documentos pertinentes, la publicación señala que dos de los terrenos, de 27 y 16 hectáreas respectivamente, fueron vendidas el 19 de mayo de 1992 a Ángel Vilariño Fontecoba, que pagó por ellas 80 millones de pesetas (480.000 euros al cambio). Muerto el comprador y habiendo pagado su deuda, ahora su propietario es su hijo. Eso sí, no ha cambiado el nombre del titular, que sigue siendo Isabel Pantoja.

La tercera finca también está en Medina Sidonia, Cádiz y tiene 37 hectáreas. Se llama "La Garza" y fue vendida por la cantante a Encarna Sánchez en 1994. Se da la circunstancia de que fue un regalo de Paquirri a Carmina, que todavía figura como titular en el registro. Encarna murió, y la finca pasó a manos de su heredera, Clara Súñer, que también se la vendió a Vilariño. Es decir, la tonadillera ya no posee ninguna de estas tres fincas que no han cambiado de titularidad pero que no son, en absoluto, fincas voladoras.

Ernesto de Hannover celebra su 71 cumpleaños

Hola publica imágenes exclusivas de la celebración en una terraza de Madrid del 71 cumpleaños de Ernesto de Hannover. Una fiesta familiar a la que acudieron su hijo, la mujer de éste y sus nietos, y en la que también estuvo su novia, Claudia Stilianopoulos.

Fue en día laborable, con menú del día y con sus nietos gastándole bromas, leemos en Hola, que recuerda además que hacía meses que no le veíamos con Claudia. El príncipe alemán se está recuperando de una operación de cadera a la que se sometió en diciembre y todavía camina con la ayuda de un andador.

Adriana Abascal y Filiberto de Saboya ya hacen exclusivas juntos

La flamante pareja no ha tenido reparos a la hora de posar disfrazados para Hola. Los dos han celebrado el carnaval vestidos de época y la revista publica varias fotos en las que posan con sus máscaras y sus plumas durante el Baile del Doge, celebrado la noche del sábado 1 de febrero en Venecia.

No sólo eso. La mexicana y el aspirante a ser rey de los italianos también se han dejado fotografiar a plena luz del día paseando por la ciudad de los canales, de la que encima Filiberto ostenta el título de príncipe. Durante el paseo los acompaña el cantante Zucchero y su esposa desde hace 25 años, Francesca Mozer.

Cóctel de noticias

Los Oscars, portada de Hola. Un año más, la revista dedica un número especial a los premios de Hollywood, eligiendo a Penélope Cruz como protagonista y destacando la presencia española en el evento. Nuestro país ha estado representado en esta edición por Paz Vega, Ana de Armas y Carla Sofía Gascón. Así leído la verdad es que es bastante mejorable.

Luis Miguel reúne en Madrid a Paloma y a su hija Michelle. Hola publica la exclusiva del encuentro, una cena en Madrid a la que acudió con ambas y en la que también estuvo su yerno, Danilo Díaz. En el reportaje vemos a Paloma saliendo del establecimiento sin el cantante. Desde que están en España no han posado juntos.

Joaquín y Susana siguen viviendo bajo el mismo techo, en contra de lo que se ha dicho. El futbolista ha sido fotografiado por Lecturas entrando en el domicilio familiar en Sevilla. Según la revista, la pareja sí ayudó al hermano de Susana Saborido cuando tuvo problemas económicos.

Pepa Flores vende su ático de Málaga. Según Lecturas, la cantante ha decidido deshacerse de su hogar tras la muerte inesperada de su pareja el año pasado. Se trata de una casa frente al mar que sale a la venta por un millón y medio de euros.

Carlos Sainz padre e hijo, juntos en una entrevista. Hola ha reunido a los dos deportistas en un reportaje en el que posan "como nunca antes los habíamos visto, fuera de los circuitos de velocidad".