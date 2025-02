La confesión de Almeida o el cartel de Victoria Federica: todo sobre la presentación de la feria San Isidro 2025

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida confirmó a Es la Mañana que espera un niño y que el nombre no está decidido aún pero que entre sus planes no figura llamarle José Luis, porque a Teresa Urquijo, "no le gusta nada". En el aire queda la posibilidad, dicen quienes le conocen bien, de que le llamen Íñigo, como el abuelo de Teresa, o Lucas.

Victoria Federica, fue la protagonista del cartel, quien subió al escenario junto a su predecesora Cayetana Rivera, que fue la imagen el año pasado. En su discurso agradeció a su familia el haberle inculcado la afición taurina desde que era una niña y mencionó a Juan Carlos I: "Mi abuelo el rey Juan Carlos estaría muy orgulloso".

También estaba Miguel Abellán, que no quiere confirmar su relación con Olga Casado, la torera revelación, y Gloria Camila que confirmó a Dani Carande que ha retomado sus estudios.

La cultura de la cancelación arrasa a Karla Sofía Gascón y Netflix la ha apartado de manera fulminante de las distintas galas y evento de promoción de 'Emilia Pérez'. La actriz no está invitada a la gala de los Goya y asimismo, según publica 'El Mundo' se ha cancelado la publicación del libro de Karla Sofía Gascón cuya salida estaba prevista para el 17 de marzo. Como han señalado nuestros colaboradores, tanto en los Goya o los Oscar no se premia el mérito sino los intereses políticos.

Anabel Pantoja reapareció ayer ante los medios, afirmando que "no va a decir nada" sobre este tema y pidió que le dejen seguir con su vida y que, por favor, no graben porque va a tratar de "salir con la peque, que le calman los paseítos". Sobre el estado de su bebé señaló que "está bien, gracias a Dios". Ha pedido, además, que respeten su vida. También quiso dejar claro que con David Rodríguez está todo bien.