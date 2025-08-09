Ana de Armas y Tom Cruise, de la mano por Vermont y disfrutando de la exclusiva mansión de la actriz

Después de que Ana de Armas y Tom Cruise fueran los protagonistas de unas de las fotografías más comentadas del verano, ahora parece que ha vuelto a ser vistos disfrutando de unos días de descanso y desconexión fuera de las fronteras de nuestro país.

EL pasado 30 de junio la pareja fue fotografiada a bordo de un velero en Cala´n Bosh y el Cap D’Andratx, en el suroeste de la isla de Menorca, donde disfrutaban de una tranquila jornada de barco. Por supuesto, las fotografías enseguida se hicieron virales y acapararon titulares de todos los medios de comunicación.

Ahora, aprovechando el verano y posiblemente, sus respectivas pausas de sus apretadas agendas de Hollywood, la pareja se ha dejado ver en un destino vacacional muy lejos de las increíbles aguas cristalinas del mar de Menorca, el lugar escogido ha sido Vermont, en el noreste de Estados Unidos.

Según cuenta el medio estadounidense People, ambos actores han disfrutado de "una gran escapada juntos" lejos de los habituales focos que rodean a los actores, y el destino no es casual, la actriz tiene en propiedad una exclusiva mansión que compró en el año 2023, valorada en 7 millones de euros.

💖👀 Ana de Armas y Tom Cruise de la mano por Vermont durante este fin de semana pic.twitter.com/q6jCTEOmVb — Alba Medina (@albammmedina) July 29, 2025

Ubicada en plena naturaleza de Nueva Inglaterra, los actores han podido disfrutar de unas vacaciones de ensueño, rodeados de naturaleza y tranquilidad, sin ruido en el exterior y con unas vistas espectaculares con total privacidad para la pareja.

Según informa la revista Hello! Magazine, la cabaña está lejos de ser una casa modesta situada en el campo, más bien todo lo contrario. Cuenta con seis dormitorios, ocho baños, piscina al aire libre y unas impresionantes vistas a las montañas. Como bien ha explicado en las recientes entrevistas que se le han hecho, su casa en Vermont es su "refugio" del frenético caos del día a día.

Después de su mediática ruptura con Ben Affleck, puso en venta su casa en Venice (California) tras confesar que la vida en Los Ángeles no era para ella: "No hay escapatoria. Siempre sientes que te falta algo. Es una ciudad que te mantiene ansiosa", explicaba para una entrevista a Elle en 2022. Además, a principios de este año también vendió su casa en Nueva York para mudarse definitivamente a su "refugio" particular.

Según cuentan los medios estadounidenses, la actriz le llevó a sus sitios favoritos de Vermont, desde la famosa librería de Woodstock, hasta los jardines del Billings Farm & Museum. Ambos en las fotografías van vestidos con un estilo muy casual, sin llamar la atención, como unos turistas más: "Estaba emocionada de recibir a Tom y mostrarle los alrededores. Le llevó a todos sus lugares favoritos", explicaba, sin confirmar su relación, una fuente cercana a la actriz a la revista People.