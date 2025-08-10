Tamara Falcó disfruta de unas vacaciones de lujo en un resort privado junto a Isabel Preysler e Íñigo Onieva

Tamara Falcó está viviendo un verano de ensueño. Tras su viaje a principios de la temporada estival junto a Íñigo Onieva a la campiña francesa por su tercer aniversario de bodas, ahora parece que la marquesa de Griñón ha elegido un destino mucho más paradisiaco para su vacaciones en familia.

El destino protagonista de este nuevo viaje han sido las islas Maldivas, esta vez además de su marido también le acompaña su madre, Isabel Preysler. Por supuesto, el alojamiento es uno de los más exclusivos de las islas, el Four Seasons Maldives Private Island en Voavah, que ofrece alojamiento en villa privada con yate, centro de buceo, spa y siete habitaciones, además de una zona costera donde habita una manada de delfines.

Al igual que hizo con su primer viaje donde a través de redes sociales mostró los increíbles campos de lavanda, las piscinas, los restaurantes donde probó el lujoso y exquisito sabor de los platos típicos de la zona, así como de los artistas contemporáneos de la región con sus espectaculares exposiciones, en este viaje ha hecho lo mismo, publicando una serie de fotografías y de textos en su Instagram.

Durante su escapada, como hemos podido ver la familia ha tenido acceso a instalaciones y servicios destinados a la privacidad y el descanso. La villa cuenta con espacios de uso exclusivo y atención personalizada para sus huéspedes.

Aunque, como podemos ver, en su viaje han priorizado el descanso y la tranquilidad, con las preciosas playas y vistas de ensueño de las islas, además de probar la gastronomía de la zona, como uno de los días que degustaron una fusión culinaria india y española, también han tenido tiempo para hacer planes más atrevidos, como el buceo: "Día de "refreh" el buceo y un helado bien merecido. Que pesa el equipo...pero merece la pena cada segundo bajo el agua", excribía Tamara en sus redes. Precisamente su marido ha publicado espectaculares imágenes submarinas mostrando tiburones tigre, tiburones de punta negra, grises de arrecife, mantarrayas y tortugas, mostrando el ambiente paradisíaco y la biodiversidad de Maldivas.

"Después de un viaje largo...que gusto volver al paraíso. Rodeada de aguas turquesa, olor a coco...y dos de mis personas favoritas" escribía Tamara al comenzar el viaje, y aunque ha sido un viaje en familia, en las fotografías a penas aparece Isabel Preysler, que actualmente se encuentra completamente alejada de los focos y los medios de comunicación, a pesar de ser una de las personalidades y celebrities más admiradas y seguidas de España.