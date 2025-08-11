Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas"

Desde que comenzaron su relación en 2016, la pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las parejas más sólidas del panorama internacional. Una relación que ha culminado en una gran familia formada por cinco hijos, aunque solo dos de ellas son en común: Alana Martina y Bella Esmeralda, si bien Georgina, siempre ha considerado a Cristiano Jr., Alana y Mateo también como hijos suyos.

Después de 9 años juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina han decidido dar un paso más en su relación y se han comprometido. Ha sido la propia Georgina quiñen, a través de sus redes sociales, ha anunciado emocionada que se van a casar con estas palabras: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha escrito junto a una imagen de las manos de ambos, una encima de otra, mientras se ve el impresionante anillo que Cristiano ha regalado a Georgina como regalo de pedida. Un mensaje que ha ocasionado que se vuelva viral y que en poco tiempo haya recibido una oleada de felicitaciones y mensajes de cariño que han recibido de fans, amigos y familiares de la pareja.

Hemos consultado con el joyero madrileño Ignacio Torres sobre el posible precio de este anilo, y todo indica que el anillo de un diamante de alta calidad, de unos 40 o 45 quilates, y cuyo precio rondaría los seis millones de euros.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el próximo enlace de la pareja, ni cuándo se va a celebrar ni el lugar, si en España o en Portugal. Sea donde sea, sin duda, será la boda del año.