Alejandra Rubio destroza la portada en bañador de Lequio: "Podría ser mi abuelo o mi padre"

El programa Vamos a ver comenzó la semana con uno de los temas más comentados del verano: la reciente portada de Alessandro Lequio en bañador, que rápidamente generó debate entre los colaboradores y con la que Alejandra Rubio no dejó pasar la oportunidad de opinar.

La colaboradora, hija de Terelu Campos, mostró cierto recelo sobre la naturalidad del reportaje. Con un tono desconfiado, afirmó: "Conociéndole, a lo mejor es un poco pactadillo, pero no voy a ser como él. Si yo no tengo información de algo, no me la voy a inventar". Además, añadió con gracia que Lequio se ha visto en esa portada y está "encantado de conocerse", sugiriendo que para él ha sido "lo mejor que le ha podido pasar".

Durante la emisión, se le pidió a Rubio que evaluara el atractivo físico de Lequio. Sin embargo, la influencer optó por un comentario humorístico para esquivar la pregunta directa: "Podría ser mi abuelo o mi padre", bromeó, y añadió que no veía necesario decir si le parecía guapo o no, explicando que "a lo mejor a ella no le gustan ese tipo de cuerpos".

Sus fotos más personales

Es el propio Lequio quien comparte en sus redes sociales imágenes de su estado físico, acompañadas de mensajes motivacionales centrados en la salud. "A mi edad, estar en forma no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de salud, de respeto por uno mismo", afirma en una de sus publicaciones. Además, se muestra convencido de que "cuidarse no es un capricho", sino "una forma de agradecerle al cuerpo todo lo que ha hecho por nosotros… y prepararlo para lo que todavía queda por vivir", explica en una imagen publicada en su perfil de Instagram.

Una publicación de Alessandro Lequio frente al espejo.

A la hija de Terelu también le preguntaron sobre las recientes declaraciones de Carmen Borrego, que criticó la tendencia de algunos a opinar sobre todo el mundo en televisión. Alejandra fue muy clara al respecto: "No voy a entrar, yo no he dicho nada". También explicó que aún no se ha producido ningún encuentro con su primo para tratar el asunto, aunque aclaró que "es una persona que si la insisten mucho no le gusta".