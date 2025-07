Impactante posado en bikini de Terelu: "Está tan retocada que parece hecha con IA"

La temporada veraniega se caracteriza por del sol, la playa, la desconexión del trabajo....pero también porque cada año alguna de las hermanas Campos nos deleita con un posado en su revista de cabecera. Sus looks imposibles, sus rotundos titulares y los evidentes retoques que las dejan casi irreconocibles, se han convertido ya en una tradición.

Si hace unos días era Carmen Borrego la que aprovechaba su posado en bañador para echar leña al fuego contra su sobrina Alejandra Rubio, quizá para así asegurarse un verano de platós de lo más jugoso. Esta semana le ha tocado el turno a Terelu Campos con el que quizá sea el posado más espectacular de la hija de María Teresa Campos. Y no lo decimos en sentido positivo (aunque es innegable que sale guapísima) sino porque el exceso de retoque la ha convertido en poco menos que una top model.

"Cumple 60 mejor que nunca", dice la portada de la revista, acompañado, cómo no, de una frase demoledora de la protagonista: "Echo de menos los besos de un hombre". Frase que se suma a otras míticas como "Me siento vieja, fea y gorda", "Mi prioridad es estar viva", "llevo nueve años sin acostarme con un hombre" o "no podría desnudarme delante de un hombre".

Pese a llevar años renegando del biquini, este año Terelu se atreve y posa por primera vez con un dos piezas en color azul. Metiendo barriga, cogiendo aire y con el buen hacer de un ilustrador gráfico, que afila su cuerpo y sus brazos y suaviza las facciones de su cara, Terelu luce mejor que nunca.

Una de las primeras en rendirse ante esta portada ha sido su hermana Carmen, quien desde Vamos a ver ha calificado de "estupendo" el posado de su hermana: "Esta portada me parece estupenda porque veo a una Terelu desinhibida y distinta. Para mí significa que ha superado muchas cosas y que está tranquila y feliz, que es lo único que me importa. Aunque haya gente que piense que mi hermana se ha quitado del mercado, es una mujer que sigue gustando mucho a los hombres, que tiene muchos admiradores y que si no está con un hombre es porque no le da la realísima gana", ha contado Carmen en el programa de Joaquín Prat.

La colaboradora de Telecinco tiene muy claro que Terelu "no está con un hombre porque no quiere". "Terelu es una mujer a la que no le gusta estar sola, siempre está rodeada de muchos amigos porque es lo que le gusta. Sale mucho, tiene mucha pandilla y siempre conoce a gente. Yo he visto como hay hombres a los que le gusta mi hermana, claro que le gusta. Ella quiere un hombre que le de cariño pero no quiere pasar a mayores. Yo creo que ha conocido a alguno interesante y sí le han gustado pero no se da la oportunidad".

Peor recibida ha sido la portada en redes sociales, que no han tardado en destacar "el descarado retoque" al que han sido sometidas las imágenes: "Parece su hija", "tiene filtros a punta pala", "parece hecha con IA" o "le han puesto directamente el filtro de 1990", son algunos de los ácidos comentarios que han dejado los usuarios.

A esta mujer no le da vergüenza que @Lecturas le meta filtros a punta pala para mostrar una imagen que no es ella ni de lejos? Por favor, que todos vimos a Terelu en Supervivientes, su flacidez y su cuerpo sapo. A quien pretenden engañar? #VamosAVer30J pic.twitter.com/lvDLlg4B0w — Rosyta 🇨🇺 🇪🇸 (@rosaher54956745) July 30, 2025

Terelu viendo desde casa como le han puesto directamente el filtro de 1990 a la portada del Lecturas.

🤣🤣🤣 Ni los currículums q circulan x la actualidad tienen este nivel de engaño🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xgiWe4g5aF — 💃🏻ConBata💃🏻 (@ConBatayPeineta) July 30, 2025

🗣 La última portada de #Terelu en la revista #lecturas para contar que "echa de menos los besos de un hombre" no es que tenga #Photoshop, es que esta hecha con IA literalmente. 🫣#MenudoDesastre #TereluCampos #EchodeMenoslosBesosDeunHombre pic.twitter.com/K7SOpzXtaB — Danny Gómez (@danny_gomez86) July 30, 2025

.