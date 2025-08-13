Ana Obregón vuelve a las portadas con su nieta: "Creo que va a ser actriz"

Ana Obregón y su nieta posan en ‘El manantial’ la casa familiar ubicada en la Costa de los Pinos de Mallorca y que han puesto a la venta. A Ana le da pena que se venda esta casa porque es "un lío mantener una casa tan grande y, sobre todo, con una carga emocional tan grande". La casa está a la venta en una conocida inmobiliaria de viviendas de lujo aunque no pone el precio de la misma.

Unas imágenes de ambas muy veraniegas, relajadas y riéndose en la que Ana destaca que la niña es un "clon" de Aless, que es más alta de lo normal para su edad y que Ana llama a la pequeña Ana Sandra "Anita Dinamita" por lo inquieta que es.

Paulina Rubio posa con su hijo menor en su nueva casa de Miami

Las imágenes podrían pertenecer a parte de la exclusiva que Paulina concedió a ¡Hola! México en cuya portada aparecía con Andrea Nicolás, el hijo que tuvo con Colate Vallejo-Nágera.

Le da máximo protagonismo a lo feliz que está con sus hijos y su papel como madre: "estoy viviendo nuevos comienzos con los niños en una casa increíble donde se sienten más libres". "Estoy en un momento de mi vida que me siento muy conectada con mis niños". "Estoy enfocándome en mis prioridades, viviendo para mí, para mis niños". "Somos una familia de tres y la casa es alegría total, como una montaña rusa".

Hola habla con Carla Goyanes

Carla ha organizado la primera edición del Torneo de Pádel Memorial Carlos Goyanes que se ha celebrado en el centro deportivo Nueva Alcántara San Pedro de Alcántara. Su progenitor fue uno de los impulsores de esta disciplina en Marbella y este es el evento perfecto para realizar un encuentro deportivo.

La familia de Carla ha aprovechado estas vacaciones de verano para pasar juntos unos días en Marbella para rendir homenaje a Carlos. Carla ha contado en todo momento con el apoyo de su marido, Jorge Benguría. Sobre los tristes aniversarios que se cumplen este verano, Carla señala que "Mi madre y yo pasamos momentos mejores y peores tratando de mantenernos positivas y disfrutar de los que nos quedan aquí".

Cayetano y Eugenia, la imagen de la reconciliación

Ambos han sido fotografiados en un festival de flamenco en Sotogrande y ambos posaron en una imagen, sonrientes y cariñosos: "Volvemos a tener relación, aunque no de la misma manera. Hay otro tipo de relación". Y la verdad es que, a juzgar por la imagen, así lo parece.

Una reconciliación que la revista califica de "definitiva" a dos meses de que se celebre la boda de Cayetano con Bárbara Mirjan.

Íñigo, de vacaciones con la suegra

Tamara, Iñigo e Isabel Preysler han pasado unos días en el paraíso de Maldivas, aunque Tamara e Isabel ya estuvieron en 2022 acompañadas de Ana Boyer, para celebrar el 41 cumpleaños de ésta. En este viaje incluso Isabel Preysler, poco asidua a subir contenido, se ha animado a subir fotos en sus redes sociales. Para ella, "estar rodeada de mar y palmeras le transporta a mi querida tierra natal, Filipinas"

Para ellos ha sido otra luna de miel. Incluso Tamara ha bromeado con que es la número 16.

Ahora la pareja está en Sotogrande, Cádiz, donde se aloja en casa de unos amigos, mientras Isabel Preysler está en Marbella, donde Isabel Preysler comiendo chocolate con churros en Marbella

Después del posado de Lecturas, esta semana tenemos a la Terelu real

La hija de María Teresa Campos ha sido fotografiada en Málaga en la playa, en compañía de unas amigas. En Málaga también ha triunfado con su obra de teatro "Santa Lola"

También su hermana Carmen Borrego disfruta del verano junto a su marido, su hijo José María y la pareja de este, María la Jerezana.

Semana recuerda la boda de Carmen Cervera y el barón Thyssen

Se cumplen 40 años de la boda de Carmen Cervera y el barón Heinrich Thyssen, que se celebró en Inglaterra, después de 4 años de relación. Ella tenía 42 años y él, 64. Fue una boda íntima, de apenas 30 invitados. El padrino fue Luis Gómez-Acebo, marido de la Infanta Pilar de Borbón.

Detalles que llaman la atención: los novios que sujetan unas palomas que habían escondido en una tarta que significaban buenos augurios para el matrimonio. Los pendientes de zafiros y el anillo espectacular de diamantes que lució la novia, así como su vestido de chaqueta blanca de seda, falda midi y top de encaje diseñado por la vizcondesa Jacqueline de Ribes.

Un mes después celebraron una fiesta donde reunieron a 400 personas, donde no faltaron Gunilla von Bismarck y Luis Ortiz, Carmen Martínez-Bordiu y Jean Amrie Rossi, la princesa Ira de Fusrtemberg.