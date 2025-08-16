Blanca Suárez y Javier Rey: 6 años juntos, se cayeron mal al conocerse y ella lo trató de imbécil

Hay parejas muy unidas que, al verse por primera vez no sintieron nada especial y además llegaron incluso al insulto cuando, generalmente él, trató de conquistar a ella, con resultado negativo. Justo lo que les ocurrió a dos actores ya muy conocidos, con una carrera afortunada y prolífica en cine y televisión. Nos referimos a la madrileña Blanca Suárez, de treinta y seis años, y al gallego Javier Rey, de cuarenta y cinco.

Blanca Martínez Suárez, hija de un arquitecto y una bancaria, empezó ¡con ocho años! a recibir lecciones de interpretación. Así es que cuando se convirtió en actriz profesional ya tenía un considerable bagaje, tras abandonar sus estudios de Comunicación Audiovisual.

Antes de que llegara a su vida Javier Rey, Blanca Suárez mantuvo varias relaciones, todos ellos del mundo artístico, unos actores y un cantante. A saber: entre 2008 y 2020 con el actor Javier Pereira. Al que siguió otro galán, Miguel Ángel Silvestre, desde que coincidieron en el reparto de la serie y película "Los Pelayos", desde 2011 a 2014. El cantautor Dani Martin la contrató para su videoclip "Emocional" y de ese trabajo surgió un romance de poca duración en el otoño de 2014. Un año más tarde y hasta 2018 Blanca fue pareja de otro actor, Joel Bosqued. A poco de romper con él, Mario Casas ocupó el corazón de ella, ambos juntos en la serie "Fuga de cerebros" y la película "El bar", de inquietante argumento. Hicieron buena pareja, tanto es así que, aún enamorados, cuando se dijeron adiós no rompieron del todo su vínculo amistoso, tras sus dos años de apasionada unión. Y después, apareció Javier Rey.

La nueva pareja de Blanca Suárez era menos conocido que ella, quien ya tenía una lista de series y películas, desde "El internado" y "El barco" pasando por dos filmes de Pedro Almodóvar: "La piel que habito" y "Los amantes pasajeros". Amén de otra serie de buena audiencia, "Las chicas del cable". En cambio, Javier Rey no había logrado todavía la posición que luego ha ido consiguiendo como galán en comedias y en películas de acción.

Natural de Noya (La Coruña), Javier no tenía decidido ser actor. Le hubiera gustado ser ciclista profesional. Y cuando acabó en Madrid ganándose la vida en un trabajo de teleoperador, aún estaba lejana su etapa televisiva y cinematográfica. Antes de eso se había enamorado profundamente de una actriz canaria, con la que coincidió en una academia de arte dramático: Iris Díaz. Fue tal el flechazo que convivieron a lo largo de diecisiete años. Llegaron a fundar una modesta compañía teatral para estar más tiempo juntos. Tuvieron un hijo, Gonzalo, en 2018. Parece que la llegada de ese niño trastocó los planes de Javier Rey. Al punto que bien por ello o por cualquier otra disensión, la pareja rompió a poco del nacimiento del bebé.

Tal vez en esa decisión pudo influir que Javier hubiera conocido ya a Blanca Suárez con la que, a partir de 2019, en plena pandemia, él se fue a vivir a la casa de ella. Contábamos al comienzo del presente texto que cuando se vieron por primera vez e intercambiaron unas frases, ambos se manifestaron en contra del otro, y hasta Blanca pensó que era un imbécil, y así tenemos acreditado que lo comentó un día en una entrevista. Tampoco Javier fue fino al recordar ese primer encuentro. Ya es un tópico reflejar que, del odio al amor, hay sólo un paso.

Lo cierto es que, cuando todavía no había surgido el temible Covid, encabezaron el reparto de la serie "El verano que vivimos". Y allí, entre capítulo y capítulo surgió el enamoramiento total de ambos. Y ya no se separarían más, al menos hasta la fecha, cuando aún sin hablar de matrimonio, mantienen una unión sin fisuras.

Javier Rey se fue consolidando como un galán apreciable en el papel de Mateo, en la serie "Velvet". Pero ya le ofrecieron otro más sugestivo e importante, como protagonista en otra serie, "Fariña", incorporando a un capo de la droga, que se identificaba con el de verdad, sometido a prisión varias veces, Sito Miñanco. Allí, Javier es cuando en verdad se hizo popular en toda España, pues "Fariña", con guion basado en un "bestseller", obtuvo excelentes críticas y magníficos resultados de audiencia.

Las dos últimas películas en las que ha intervenido, son el thriller titulado "Singular" y la comedia "El fantasma de mi mujer", las dos pendientes de estreno.

Ha sido tan intenso el trabajo de Javier Rey en los últimos años que, a riesgo de padecer algún trastorno de salud, ha decidido parar un poco y tomarse unos meses de descanso; por supuesto los compartirá con Blanca Suárez, quien también lleva una carrera intermitente. Dos enamorados que gozan de una buena posición entre los actores más solicitados.