David Bustamante sorprende con su nuevo cambio físico: "La gente sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo"

Tras su salto a la fama en 2001 en la primera edición de Operación Triunfo, David Bustamente se ha convertido en uno de los artistas más queridos de la música española que ha sabido mantenerse con sus éxitos y su público.

En los últimos meses, su aspecto físico había generado un intenso debate en redes sociales. Los comentarios sobre un supuesto aumento de peso pusieron al artista en el centro de rumores, pero su reciente concierto en Pinto ha dado un giro a esa percepción.

Bustamante reapareció sobre el escenario con una figura más estilizada y una energía que sorprendió a los asistentes, derrochando energía y simpatía durante todo el concierto, bailando, saltando e interactuando con el público entre bromas. "Es impresionante… ¿Cómo os gusta una toalla, eh? Pero vamos, que con esto va a tapar las vergüenzas y ya está. ¿Os da igual que esté sucia? Vale, yo tiro la toalla. Pero la voy a tirar rollo novia de la moda, ¿vale?", bromeaba entre risas.

✨Apoteósico concierto de David Bustamante en las #FiestasdePinto2025🎤 El cántabro ofreció una actuación memorable en el Auditorio del Parque Juan Carlos. Una actuación que hemos resumido en estas imágenes 👇https://t.co/abTnwKCIBU pic.twitter.com/nvWDstecd7 — Ayuntamiento de Pinto (@AytoPinto) August 15, 2025

El propio artista reconoció en su momento que se debía a que había dejado de fumar: "Cuando dejas de fumar pasan estas cosas. Nada que no se pueda solucionar", comentó en TardeAR. Y así lo ha demostrado, en su último concierto ha sorprendido con un notable cambio físico y el cantante no perdió la oportunidad de lanzar algunas indirectas a sus haters.

"Las redes sociales molan para estar en contacto, para vernos, para saber. Para cotillear. Que te gusta hacer un cotilleo y un chisme, ¿eh? Pues igual, a todos", comenzaba defendiendo el respeto y la empatía. "Pero muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño. Y si a nosotros, a nuestros hijos les decimos que deben de comportarse, nos fastidia cuando hacen daño a uno de los nuestros. No seamos cobardes".

David Bustamante en Ponferrada (2024) y en el programa 'Bailando con las estrellas' (2018)

"La gente simplemente por ser conocida o por estar ahí. No hay que tirarles piedras, no hay que lapidarles. La gente ya sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo a las personas. Todos tenemos etapas. Y les han permitido caerse. Pero también tenemos la obligación de levantarlos. Y yo creo que he sido ejemplo siempre de eso", comentaba sobre la presión a la que están sometidos los personajes públicos.

El cantante terminó la noche emocionado y feliz, agradeciendo al público el lleno absoluto: "Cuando era pequeño y soñaba muy fuerte, muy alto, muy grande... soñaba con una noche como esta. Gracias por hacerlo posible, de verdad, muchas gracias".