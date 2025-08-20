Bertín Osborne puntualiza a Es La Mañana: "No he cobrado ni un euro por la entrevista en Hola. Me están despedazando"

Bertín Osborne está "quemado e indignado". Esas son las palabras con las que define a Es La Mañana de Federico cómo se encuentra. "No hay derecho", dice como respuesta a los que han afirmado que ha obtenido un beneficio económico de su entrevista en ¡Hola! este miércoles, la primera en la que posa con el hijo que tiene con Gabriela Guillén, el pequeño Arian David. "Que lo demuestren esos indocumentados", añade.

Bertín se queja de que algunos periodistas han dado por hecho que ha cobrado por el reportaje. Una práctica que es habitual y en absoluto criticable. Sin embargo él insiste y quiere dejar clarísimo que no se ha llevado ni un euro. Es tal su enfado, que ha pedido a la revista ¡Hola! que publique un comunicado en el que se explique que en ningún momento no sólo no ha cobrado por las fotos, sino que ni siquiera "ha pedido dinero por ellas".

"Me están despedazando", alega el cantante, que ha obrado de buena voluntad posando con el chiquillo pero no con su madre. Porque esa es la otra cuestión a la que Bertín no responde: si Gabriela Guillén se ha embolsado el montante total de la exclusiva del verano, y a la que algunos ponen ya seis cifras.

El silencio de Fabiola

Los que conocemosa Fabiola esta mañana hemos pensado en ella al ver la portada de Hola. Sin embargo, una vez más, la que fuera esposa de Bertín Osborne durante veinte años y madre de dos de sus hijos, ha optado por el silencio. "Ninguna reacción", responde con la elegancia que la caracteriza. La venezolana está centrada en sus proyectos profesionales y en Carlitos y Quique, quienes precisamente están pasando unos días en Sevilla con su padre.