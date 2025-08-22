Isabel Díaz Ayuso y Vicky Martín Berrocal disfrutan de una noche flamenca en Ibiza

Si hay un grupo este verano que está siendo protagonista es Ibossim Flamenco Ibiza, que no ha dejado de actuar para muchos famosos nacionales e internacionales que acuden a la isla. El grupo está acostumbrado a moverse entre celebridades ya que ha actuado para David Guetta, Paul McCartney o Leo Messi.

Justo una semana después de sacar a la cantante Dua Lipa a bailar flamenco, algo que ya se ha convertido en habitual ya que el grupo no falta nunca en las fiestas de la cantante, el grupo ha publicado una imagen en sus redes sociales de los integrantes del grupo junto a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal.

Tanto Isabel Díaz Ayuso como Vicky Martín Berrocal lucen looks desenfadados. En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid lució un vestido largo sin mangas en color verde oscuro mientras que Vicky optó por un conjunto de falda y top cropped en color chocolate.

El grupo posa ante una mesa larga en la que se encuentran otras personas en la que fue la fiesta de cumpleaños de Rocío Martín Berrocal, hermana de Vicky, en la que también se encontraba otro gran amigo de las hermanas, el pintor Domingo Zapata.

"Lo que era una actuación en una villa más nos sorprendió, primero encontrándote a ti rodeada de los tuyos, y terminó siendo un encuentro íntimo alrededor de una mesa", ha querido agradece el grupo, dirigiéndose a Vicky Martín Berrocal, en otra publicación en la que aparecen también con su guitarrista.

El grupo publicó hace uso días su actuación enla fiesta de Dua Lipa donde aparece la cantante bailando al son de Niña Pastori, junto al diseñador francés Simon Jacquemus.