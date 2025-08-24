Los siete años que luchó la cantante Merche para adoptar a una niña en la India

Merche es una cantante gaditana que lleva actuando desde finales del pasado siglo. No le faltan contratos, sobre todo en el sur. Guapa, rubia, tuvo un primer éxito con la canción "No me pidas más amor". En su discografía hay otros títulos de su propia cosecha, pues compone sus propias baladas románticas, como "Abre tu mente". Lo que no ha tenido es mucha suerte en sus relaciones sentimentales.

Mercedes Trujillo Callealta ha cumplido cincuenta y un años en el pasado mes de junio. Con Alex Casademunt estuvo conviviendo durante cuatro años. Rompieron. El concursante de ‘Operación Triunfo’ falleció a los treinta y nueve años como resultado de un accidente de tráfico en Mataró. Causó conmoción entre todos sus compañeros del popular programa. Y, naturalmente, Merche acusó esa muerte.

La segunda ocasión en la que la intérprete se enamoró fue con Arturo Requejo, un concursante de ‘Gran Hermano’, con quien estuvo relacionada siete años a partir de 2013. Un tipo mujeriego que ya tenía tres hijos con otra mujer antes de enrollarse con Merche. Un vasco, de profesión albañil, que tenía éxito con sus diversas parejas, porque tras esa larga convivencia con la cantante, se lio con una profesora de yoga, tuvo un hijo con ella y finalmente buscó la tranquilidad en un pequeño pueblo de Albacete, Letur.

Merche, después de esas dos experiencias negativas, parece que no ha querido iniciar ninguna otra. Lo que siempre había soñado es ser madre. Y como no lo consiguió hubo de recurrir a la adopción de una niña. Penosa lucha la que emprendió hasta que pudo legalizar serlo en la India de una niña llamada Ambika, que duró siete años.

Su vocación musical le viene a Merche desde muy pequeña. Su padre, carnavalero, miembro de esas comparsas gaditanas que hacen las delicias de sus seguidores, le compró una guitarra cuando la niña tenía sólo seis años. Y ya jovencita formó parte como vocalista de la orquesta Bahía Azul. Con el paso del tiempo, ya fue solista, con la suerte que de su primer álbum grabado vendió ciento veinte mil copias. Le ha acompañado el éxito hasta el presente. Con dúos junto a David Bisbal, Pitingo, Alejandro Fernández, Franco di Vita…

Tiene una formación cultural amplia, tras sus estudios de Magisterio. Ejerció de profesora y también de secretaria. Pero es como cantautora cuando más ha disfrutado, permitiéndole vivir sin problemas económicos. Pasó por ‘Tu cara me suena’. Como asimismo ha sido presentadora en otros programas de televisión.

Coqueta como cualquier mujer que se precie, nos hemos enterado que quiso "cambiar de cara", recurriendo a unos arreglos en su rostro consistentes en la infiltración de una toxina botulímica. No me pidan en qué consiste, pues no tengo la más remota idea. Sólo sé que su costo ronda los trescientos euros. Busquen las interesadas a algún experto que les sirva como a Merche.