Makoke se rompe tras cancelar su boda: "Ha sido un palo. Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo"

Makoke ha tenido que cancelar su boda con Gonzalo Fernández a pocas semanas de su celebración, que estaba prevista para el 12 de septiembre en la Hacienda Na Xamena de Ibiza, el lugar donde comenzó su relación, rodeados por un centenar de amigos y familiares. Según explicó Makoke en redes sociales a través de un comunicado, la decisión se debía a motivos familiares y de salud mientras pedía "respeto".

Una noticia que sucedió pocos días después de que saliera a la luz que su futuro marido, Gonzalo, pasó una noche en el calabozo tras una denuncia de su ex por malos tratos.

Makoke acudía al programa ‘Fiesta’ para explicar los motivos que la han llevado a tomar esta decisión:

"Yo hasta el jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. En cuanto me enteré de que era imposible celebrar nada, tuve que cancelar la boda. Yo no tenía ganas ya de celebrar nada en ese momento...".

Entre lágrimas, ha confesado lo que ha supuesto para ella: "Ha sido un palo. Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo. Yo le decía a la gente que me rodea, 'soy demasiado feliz', parece que no se puede decir muy alto porque mira...".

Makoke ha querido puntualizar que la ilusión de ambos continua intacta: "Gonzalo está muy triste. Estábamos muy ilusionados. La boda se pospone y nos vamos a casar, eso seguro".

Sobre los motivos por los que se ha tenido que posponer la boda, ha preferido no entrar en detalle: "El motivo es familiar y de salud. Ha sido un mazazo, no quiero entrar en el tema, por respeto a la persona que no quiere que se sepa, no voy a decir nada. Hemos estado en la Clínica en la Universidad de Navarra. Está controlado y esperamos que todo pase de la mejor manera. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca. Pido máximo respeto".

El enlace, que se iba a celebrar el 12 de septiembre, se celebrará el próximo año: "Lo único que quiero es que pase esta pesadilla, y que el año que viene, si Dios quiere, nos podamos casar".

Al final de la entrevista, Makoke se ha llevado una sorpresa ya que Gonzalo, le ha mandado un mensaje en directo. "Esto no es más que una piedra en nuestro camino. Nos vamos a casar. Lo primero es la salud, estoy convencido de que esto va a pasar... Aunque haya gente que no quiera que suceda, nos vamos a casar. Este bache lo miraremos juntos y nos reiremos de él", ha señalado.