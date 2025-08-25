Eva Longoria rueda nueva película en Mallorca y visita la Rafa Nadal Academy

Eva Longoria es una apasionada de España. Si hasta hace pocos días ha pasado sus vacaciones en Marbella rodeada de su familia y amigos, en estos momentos la actriz estadounidense se encuentra de rodaje en Mallorca donde protagoniza el film 'The Last Sunrise' dirigida por Carlson Young y que ha comenzado a grabarse en La Fortaleza de Pollensa, así como en localizaciones exteriores de la Isla.

La película, basada en un libro de Anna Todd, una de las reinas de la literatura juvenil y romántica, narra la historia de una joven que ha crecido bajo la sombra de una enfermedad crónica y la sobreprotección materna. Viaja hasta Mallorca en pleno verano y conoce a Julián, que la adentra en un mundo de aventuras. La película se emitirá en Amazon Prime Video, a principios de 2026.

Aprovechando su estancia en la isla, hemos podido ver a la actriz haciendo paddle surf con su hijo y visitando las intercalaciones de la "Rafa Nadal Academy by Movistar", ubicada en Manacor.

"Qué alegría recibir a grandes amigas en la Rafael Nadal Academy", ha expresado Maribel Nadal, hermana del tenista, en una publicación donde ambas posan muy sonrientes. Maribel, ha ejercido de anfitriona de la actriz fruto de su relación pasada en los enfrentamientos de la Hexagon Cup, el torneo de pádel que se celebra anualmente en Madrid y donde ambas han coincidido con anterioridad.

Eva estuvo jugando con el actor puertorriqueño Amaury Nolasco, con quién le une una gran amistad, además de ser una imbatible pareja de pádel.