Dani Martín se despide de Verónica Echegui con una desgarradora carta: "Vuela libre como siempre lo has hecho"

La muerte de Verónica Echegui ha inundado las redes sociales de cariño y mensajes de recuerdo hacia una actriz que nos ha dejado demasiado pronto, a los 42 años, debido a una larga enfermedad: Desde Antonio Banderas, Carlos Latre, Maribel Verdú, Bibiana Fernández, María Castro, Natalia Verbeke, Juana Acosta, Fernando Tejero, Miguel Ángel Muñoz, Paco León, a directores como Daniel Sánchez Arévalo o Isabel Coixet, sin olvidar la parte institucional con mensajes del Festival de Málaga o de San Sebastián, los Premios Feroz, los Premios Forqué, el Ministerio de Cultura, la Unión de Actores y Actrices, la SGAE o la Academia de Cine.

Entre los amigos que han recurrido a la redes sociales para rendirle un sentido homenaje hemos podido leer las emotivas y cariñosas palabras que Dani Martín le ha dedicado a 'La Vero' como él mismo la recuerda:

"La Vero era la Penélope de ‘Jamón jamón’, la Rosalía de ‘Saoko, papi, saoko’, la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero.

A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos.

Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa.

Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche".

El mensaje está compartido junto a una fotografía en la que ambos aparecen en actitud muy cariñosa durante el rodaje de la película que protagonizaron juntos y con la canción principal de dicha película: "Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor, para que cuando cante llegar a tu corazón".