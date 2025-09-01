El primer sencillo de Sergio Ramos desata críticas y el apoyo incondicional de Pilar Rubio

Sergio Ramos, una de las figuras más importantes del madridismo, parece que ha encontrado una nueva afición lejos del césped que lleva pisando desde que era niño. Ahora, micrófono en mano y con una historia que contar, se ha adentrado en el mundo de la música y ha lanzado su primer sencillo en solitario, "Cibeles".

Aunque el futbolista, que actualmente se encuentra en el Club Rayados de Monterrey, ya había realizado algunas colaboraciones con grandes artistas reconocidos en la industria, este es sin duda un gran paso en su carrera musical. El propio Ramos escribía a sus seguidores a través de redes sociales su debut con unas palabras cargadas de emoción: "Espero que disfrutéis del tema tanto como yo. Es mi historia, mi música".

🎶 CIBELES YA DISPONIBLE en todas las plataformas. 🎶 CIBELES AVAILABLE NOW on all streaming platforms. Espero que disfrutéis del tema tanto como yo. I hope you enjoy the song as much as I do. pic.twitter.com/SNRKumZMlg — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 31, 2025

Las primeras reacciones no han tardado en aparecer. Muchos de sus fans le felicitan por lanzarse a escribir un tema tan personal y recuerdan su gran etapa en el equipo de sus sueños: "mi modelo a seguir, es bueno en todo", "Te queremos capitán", "Tu camiseta aun pesa y serás recordado como el capitán blanco". Otros en cambio, han comparado su debut con las canciones de Shakira, en especial, las de despecho cargadas de indirectas a sus ex: "Se ha marcado un Shaira...llorón", "A Sergio Ramos aún le duele... como a Shakira con Piqué... Es así", "Que Sergio Ramos es la nueva Shakira, lo tenemos claro, no?", "Sergio Ramos es la Shakira de camas", escribían algunos usuarios a través de X (antiguo Twitter).

A pesar de las críticas, su apoyo incondicional en los buenos momentos y en los malos siempre está presente. Pilar Rubio publicaba a través de sus redes sociales la canción de su marido con un "enhorabuena cariño" y un corazón. Esta muestra de cariño de forma pública ha llamado mucho la atención de sus seguidores, ya que de nuevo, este verano ha habido continuos rumores de un distanciamiento entre la pareja, sobre todo después del viaje en solitario de este verano de Pilar y los niños a Japón, en el que no hubo ni rastro del defensa.

Sus ajetreadas vidas profesionales, los viajes Madrid-Sevilla y una familia de 4 hijos hacen que continuamente se especule de una ruptura de la feliz pareja que ya llevan 6 años de casados. Ellos, lejos de entrar en la polémica, prefieren mantener su vida privada apartada de los habituales focos que ven en su día a día, aunque en los momentos importantes siempre están el uno para el otro, dejando claro que son un pilar fundamental en sus vidas. Ramos por su parte, contestaba al mensaje de Pilar agradeciendo su apoyo incondicional: "Gracias por estar siempre. Te amo".