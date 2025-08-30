Sergio Ramos se mete a cantante y le dedica una canción al Real Madrid

Sigue jugando al fútbol en el Rayados de México, pero Sergio Ramos no para de abrir proyectos nuevos. El nuevo le sitúa como cantante en solitario porque Sergio Ramos se mete a cantante y encima le dedica una canción al Real Madrid. El tema se llama Cibeles y se estrena este domingo 31 de agosto.

Este es el tuit del propio Ramos:

CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas. CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

"CIBELES - 31 de agosto disponible en todas las plataformas. CIBELES - Available on August 31 on all streaming platforms", reza el tuit de Ramos.

Hace unos días también puso en Twitter un mensaje promocionando su nueva canción:

Para los que siempre están. Entra y descubre lo que viene.

For those who are always there. Find out what’s coming. pic.twitter.com/4q8He2jCgn — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 29, 2025

"Para los que siempre están. Entra y descubre lo que viene. For those who are always there. Find out what's coming", se podía leer en la publicación del andaluz.

Veremos cómo se le da, pero ya en otras dos ocasiones le hemos podido ver cantando junto a Niña Pastori para la Eurocopa de 2016 y con otro grupo de flamenco, los Yakis. Además también estuvo en un videoclip de Demarco Flamenco también de cara a un compromiso de España.