La herencia envenenada que Michu, ex de José Fernando Ortega, dejó a su familia

El testamento de Michu, expareja de José Fernando Ortega, está generando cierta tensión en su familia. Su hermana Tamara, que se enteró por televisión de que no le había dejado nada, visitó el plato de TardeAR para hablar de lo que, según ha trascendido, parece una herencia envenenada. Cabe recordar que el programa de televisión reveló que la gran beneficiaria de la herencia ha sido la madre de la fallecida, Inmaculada Gamaza, aunque ella mismo comunicó que tiene intención de traspasarla a una persona de su confianza.

Según Tamara, la herencia incluye una elevada deuda con Hacienda que tenía Michu en vida y que según desveló, "en ningún momento dijo que estuviese zanjada". Se trata de una deuda muy elevada: una multa de tráfico por circular a gran velocidad. "Una de las veces abrí una carta y era una de tráfico, por velocidad", recordó Tamara. La hermana de la fallecida apuntó que la deuda de las multas oscilaría entre los 8.000 y los 15.000 euros. Tamara no quiso dar la cifra exacta y tras esto, confesó que ella no se va a hacer cargo de nada: "Eso a mí directamente no me corresponde".

Consciente de la gravedad de su enfermedad, la gaditana habría dejado por escrito hace años sus últimas voluntades. Michu dejó todos sus bienes (principalmente una vivienda, no grandes sumas de dinero) a su madre, su heredera universal, que además mostró el deseo de hacerse cargo de la pequeña Rocío, algo que decidirá la Justicia.

El periodista Tino Torrubiano reveló que en el documento Michu expresó su voluntad sobre el cuidado futuro de su hija en caso de faltar, aunque por motivos legales el programa no pudo profundizar en este aspecto. Una decisión que impactó a su hermana Tamara Rodríguez, que desconocía que no había sido incluida en el testamento. "¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… Pero me estoy enterando ahora mismo", afirmó sorprendida al programa.

Aunque aseguró que no le da importancia al no haber heredado nada de forma directa, fuentes del programa señalaron que Tamara siempre creyó que su hermana contaría con ella en el reparto. Finalmente, su madre Inma ha resultado la gran beneficiada, lo que podría tensar aún más la ya complicada relación entre ambas.