Lamine Yamal rompe los rumores de ruptura con Nicki Nicole: "¿Por qué sonríes al móvil, hermano?"

Lamine Yamal y Nicki Nicole han vuelto a ser el centro de todas las miradas. Tras el gran triunfo de la selección ayer en Turquía (0-6), el jugador azulgrana rompió por completo los rumores de su ruptura con la cantante Nicki Nicole en un vídeo viral.

Después del partido, el futbolista Nico Williams le preguntó en el vestuario a su amigo y compañero de selección por qué se le veía tan feliz: "¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?", preguntó entre risas el futbolista del Athletic Club. Yamal le respondió enseñándole su fondo de pantalla del móvil, en que se podía observar una foto del futbolista y la cantante en una pose muy cariñosa.

En el vídeo, que Nico compartió en sus stories de Instagram, se puede ver además a Yamal lanzando un beso a la cámara. El delantero del Athletic Club acompañó la publicación con la frase: "Mi chaval está in love" y etiquetó al futbolista del Barça, confirmando de forma indirecta que el romance sigue más vivo que nunca.

💘 "MI CHAVAL ESTÁ IN LOVE": LAMINE YAMAL REAFIRMÓ SU ROMANCE CON NICKI NICOLE TRAS EL 6-0 A TURQUÍA 💘 ⚽ España aplastó 6-0 a Turquía en las eliminatorias UEFA 🔥 Yamal no marcó, pero fue protagonista. 📱 En el vestuario, Nico Williams lo filmó y subió la historia. pic.twitter.com/glWWoco7qf — Rosario3.com (@Rosariotres) September 7, 2025

El futbolista desmiente los rumores de ruptura

Los rumores de ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se han quedado en el pasado. La primera vez que se les vinculó sentimentalmente fue durante el 18º cumpleaños del jugador del FC Barcelona, un evento al que la cantante argentina asistió y que quedó reflejado en varias publicaciones de Instagram.

Poco después, Nicki fue vista en el Trofeo Joan Gamper, apoyando a Yamal desde la grada y luciendo orgullosamente la camiseta azulgrana con el dorsal 10, número del joven extremo. Semanas más tarde, ambos fueron fotografiados paseando juntos por Mónaco, lo que alimentó aún más las especulaciones, hasta que, finalmente, el futbolista publicó una foto con la cantante en sus stories de Instagram.

Con el paso de los días, las redes comenzaron a llenarse de teorías sobre una supuesta separación. En X (antes Twitter), varios usuarios compartieron capturas del perfil de Lamine en Instagram, asegurando que el futbolista había eliminado fotos con la intérprete argentina. Uno de ellos incluso llegó a afirmar que "la relación solo duró 13 días". Sin embargo, otros desmintieron rápidamente esas versiones: "Nunca ha subido una publicación con ella", "La única foto fue en sus historias de Instagram" o "No hay publicaciones juntos más allá de su cumpleaños; lo demás es IA", comentaban. El futbolista había publicado la foto en stories, que se borran en 24 horas, por lo que no había borrado contenido con ella.

La realidad, como demostró el propio Yamal en el vestuario de la Selección, es que la relación sigue intacta. El vídeo compartido por Nico Williams no solo ha despejado las dudas, sino que también ha reavivado la expectación de su relación en las redes sociales.

Un despiste del futbolista

Puede ser que el joven futbolista estuviera pensando demasiado en su romance con la cantante que en un momento de la noche se despistó y perdió su pasaporte.

🚨IMAGEN EXCLUSIVA | Lamine Yamal perdió su pasaporte. Después del partido, Lamine Yamal buscó su pasaporte durante un buen rato, regresó al vestuario y también lo buscó allí. Salió del estadio sin encontrarlo. @beyazfutbol https://t.co/c25bHooRdA — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

En un vídeo publicado en la red social X por Emir, reportero de Beyaz Futbol, se puede ver al jugador descendiendo del autobús y buscando su documentación sin éxito. Emir explicó en X: "Lamine Yamal perdió su pasaporte. Después del partido, lo buscó durante un buen rato, volvió al vestuario, pero no logró encontrarlo. Finalmente, salió del estadio sin él".

La escena rápidamente se hizo viral, sumando otro episodio inesperado a la noche en la que Yamal fue más protagonista fuera del campo.