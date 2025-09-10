Marta Díaz comparte su experiencia con el acoso escolar y manda un mensaje a sus seguidores: "No cuesta nada ser normal"

Con la vuelta al cole, los nervios se apoderan de los más pequeños mientras regresan a las aulas, y la nostalgia rodea a quienes recuerdan aquellos años desde la distancia. La influencer Marta Díaz ha dejado por un momento los trends de TikTok y las fotos de Instagram para publicar un vídeo muy diferente, en el que habla abiertamente sobre el acoso escolar que sufrió en su infancia: "Yo lo viví en el colegio".

"Me acuerdo de cómo me sentía", relata, "tan insegura, sin entender el porqué. Es muy doloroso". Con un mensaje directo, la influencer insta a no permitir el acoso: "No lo hagas, no lo permitas, no lo rías, no participes". Asimismo explica que "un comentario, una etiqueta, una burla pueden convertirse en una inseguridad y una herida muy grande que puede marcarte durante muchísimo tiempo".

A día de hoy, Marta reconoce que algunas de esas inseguridades persisten, algo que sus seguidores han percibido durante sus directos en redes y sobre lo que le han brindado apoyo constante: "Hay cosas que me decían de pequeña que hoy con 25 años me sigo creyendo".

"Cuando llega esa persona que no te deja sola, que te ayuda, que te apoya, recuerdas a esa persona toda la vida", recuerda con cariño a aquellas personas y a las amigas que le acompañaron en su infancia.

La influencer subraya la importancia de la empatía y la amabilidad: "No cuesta nada ser normal, agradable y respetuoso con una persona". Señalando que desconocemos la mochila de emociones y situaciones que lleva cada uno.

Finalmente, Marta aclara que no pretende ser una salvadora, ya que no tiene la respuesta a estas situaciones, pero confiesa que su intención y mayor satisfacción sería "ayudar o cambiar a tan solo una persona".