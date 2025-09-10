Marta Díaz comparte su experiencia con el acoso escolar y manda un mensaje a sus seguidores: "No cuesta nada ser normal"

Con la vuelta al cole, los nervios se apoderan de los más pequeños mientras regresan a las aulas, y la nostalgia rodea a quienes recuerdan aquellos años desde la distancia. La influencer Marta Díaz ha dejado por un momento los trends de TikTok y las fotos de Instagram para publicar un vídeo muy diferente, en el que habla abiertamente sobre el acoso escolar que sufrió en su infancia: "Yo lo viví en el colegio".
"Me acuerdo de cómo me sentía", relata, "tan insegura, sin entender el porqué. Es muy doloroso". Con un mensaje directo, la influencer insta a no permitir el acoso: "No lo hagas, no lo permitas, no lo rías, no participes". Asimismo explica que "un comentario, una etiqueta, una burla pueden convertirse en una inseguridad y una herida muy grande que puede marcarte durante muchísimo tiempo".
A día de hoy, Marta reconoce que algunas de esas inseguridades persisten, algo que sus seguidores han percibido durante sus directos en redes y sobre lo que le han brindado apoyo constante: "Hay cosas que me decían de pequeña que hoy con 25 años me sigo creyendo".
@maarta_diaz
Un vídeo diferente pero muy necesario! 🫂 os quiero ❤️♬ sonido original - maarta_diaz
"Cuando llega esa persona que no te deja sola, que te ayuda, que te apoya, recuerdas a esa persona toda la vida", recuerda con cariño a aquellas personas y a las amigas que le acompañaron en su infancia.
La influencer subraya la importancia de la empatía y la amabilidad: "No cuesta nada ser normal, agradable y respetuoso con una persona". Señalando que desconocemos la mochila de emociones y situaciones que lleva cada uno.
Finalmente, Marta aclara que no pretende ser una salvadora, ya que no tiene la respuesta a estas situaciones, pero confiesa que su intención y mayor satisfacción sería "ayudar o cambiar a tan solo una persona".