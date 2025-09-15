Javier Cansado anuncia que padece cáncer y se retirará varios meses

Javier Cansado ha anunciado que le han diagnosticado un tumor y que esta semana comienza el tratamiento, tras haberse sometido a una intervención quirúrgica, por lo que espera estar retirado durante "varios meses".

El humorista de 69 años lo explicó a través de la red social X, donde tiene más de 400.000 seguidores. "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo", escribió.

Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo — javier cansado (@cansado) September 15, 2025

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de ánimo tanto de rostros conocidos como de seguidores del cómico, que le mandaron sus mejores deseos. "Te esperamos de vuelta", comentó el actor Dani Rovira, mientras que otros usuarios le mostraron su apoyo: "Maestro, nosotros somos contingentes pero tú eres necesario. Necesitamos que nos sigas alegrando la vida como has hecho siempre. Se puede superar. Un abrazo y mucha fuerza desde Valencia".