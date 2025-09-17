Críticas a Lamine Yamal tras salir a la luz sus tórridas fotos con Nicki Nicole: "¿Y el dolor de espalda?"

Lamine Yamal (18) y Nicki Nicole (25) pasan por un momento muy dulce a pesar de las críticas por su diferencia de edad y los constantes rumores de ruptura. Tras pasar una temporada juntos en España, la cantante argentina puso rumbo a Buenos Aires para continuar con sus compromisos profesionales, entre ellos su puesto como miembro del jurado de La Voz. La estrella del FC Barcelona se encuentra recuperándose de una lesión de pubis que le mantendrá apartado de los terrenos de juego, incluido el encuentro de Champions League que enfrenta este miércoles al Barça y al Newcastle.

Al malestar entre los aficionados culés por la ausencia de uno de sus mejores jugadores se suma la publicación en medios argentinos de unas fotos de la semana pasada en las que se ve a Lamine cargando en brazos a su novia durante una romántica jornada al sol. Un paparazzi fotografió a la pareja en la terraza de una habitación de hotel de Barcelona, dedicándose todo tipo de muestras de cariño mientras él se relajaba sin la camiseta puesta. "¿Y el dolor de espalda?"; "Este me parece a mi que no dura ni dos temporadas, qué pena", se quejan algunos aficionados en redes sociales.

Estoy llorando con Lamine y Nicki Nicole pic.twitter.com/R0vTvt9Rmn — 𝟏𝟎 (@Alexaxfcb) September 16, 2025

Lamine llegó a la última concentración con la Selección Española con dolores de espalda tras el partido contra el Rayo Vallecano, tal y como denunció el entrenador del Barça, Hansi Flick y con esas molestias jugó tanto en Bulgaria como en Turquía. "Es una lástima. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 73 y 79 minutos en cada partido. Entre los partidos no estuvo entrenando. Eso no es preocuparse por los jugadores. Creo que la selección española tiene los mejores jugadores del mundo en casa posición, son increíblemente buenos, pero no se han preocupado de sus jugadores y es una noticia que me entristece", dijo el alemán ante los medios.

A pesar de las críticas, el futbolista sigue concentrado en su recuperación para volver a la competición mientras sigue igual de enamorado de la cantante. Ella misma reconoció recientemente que lo suyo va en serio y no hay ningún tipo de crisis a pesar de que la distancia pueda separarles. De hecho, estuvo en la fiesta de cumpleaños del hermano pequeño de Lamine. "Estoy muy enamorada y muy feliz", confesó con una gran sonrisa, despejando así cualquier tipo de duda. Además, quiso destacar que su estancia en Barcelona está siendo especialmente significativa en esta etapa de su vida: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente".