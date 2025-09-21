Cayetano Rivera dice adiós a los ruedos, con algunas ausencias, tras su verano más difícil: "Fin"

Cayetano Rivera vivió este sábado, 20 de septiembre, una tarde de lo más especial en la plaza de toros de Écija, donde compartió cartel con Curro Díaz y el Astigitano.

Ha sido la tarde de una despedida que anunció el pasado mes de noviembre de 2024, y donde el torero ha podido decir adiós a su público y lo ha hecho acompañado por su cuñada, Lourdes Montes, acompañada por sus hijos mayores, y por Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján, y con la ausencia sorprendente de sus hermanos Francisco, Kiko Rivera, con quien tiene una excelente relación, y Julián Contreras, con el que hace años no tiene contacto.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram y de su perfil en la red social X, donde el torero ha publicado una foto tomada durante su último espectáculo taurino, usando una única palabra, muy contundente y significativa: "Fin". Un mensaje que se ha llenado de mensajes donde los aficionados le han dado las gracias y la enhorabuena por toda su trayectoria.

Emocionado y feliz, vestido de púrpura y plata, Cayetano brindó un toro a su hijo, el pequeño Cayetano, de 7 años, fruto de su matrimonio con la presentadora Eva González. El pequeño recibió la montera de su padre y la levantaba después con los brazos ante los aplausos del público. Minutos más tarde, bajó desde las gradas hasta el burladero, donde su padre le dedicó unas palabras y le dio un beso de lo más cariñoso.

Tras una tarde que quedará para el recuerdo, Cayetano salió a hombros de la plaza de toros de Écija, al igual que su compañero Astigitano, sonriente y dejándose llevar por la ola de aplausos de sus seguidores, disfrutando del momento.

Una despedida que ha llegado después de celebrar el vigésimo aniversario de su debut como novillero en 2005, aunque ha sido un año convulso, a nivel personal y profesional. Tras su ruptura con María Cerqueira, el pasado 30 de junio, Cayetano se vio envuelto en un incidente que le llevó a pasar la noche en el calabozo. Una lesión le impidió torear en Santander, ni en Málaga ni en Ciudad Real. No pudo reaparecer hasta el pasado 24 de agosto en Tomelloso.