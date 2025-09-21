El reencuentro entre Francisco Rivera y su hermano Kiko tras años de desavenencias: ¿reconciliación a la vista?

Después de años de desavenencias familiares, Francisco Rivera se ha reencontrado con su hermano Kiko. Ha sido en Santiago de Compostela donde ambos se han visto y han mantenido una pequeña conversación de un par de minutos que capturaron las cámaras de Europa Press.

Era el propio Francisco Rivera quien desvelaba, al preguntarle por su hermano Kiko, que "hoy me lo he encontrado" y aseguraba, en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, que mantuvieron una conversación e intercambiado unas palabras: "Hombre, claro". Cuando los periodistas le preguntaron si esto suponía un acercamiento entre ambos o si simplemente se trataba de un encuentro cordial que se va a quedar en eso, en un saludo, el torero se reía: "Te vas a quedar con las ganas".

Francisco ha sido más cercano con la prensa que su hermano, ya que Kiko Rivera ha huido al ver las cámaras y no ha respondido a ninguna pregunta.

Sin duda, el encuentro entre ambos ha sido toda una sorpresa y quizás abre una puerta a una posible reconciliación después de años de desavenencias, de idas y venidas, y sin tener relación. Una relación que Francisco rompió de forma definitiva en 2022 cuando en la portada de ¡HOLA! afirmó, después de unas declaraciones de Kiko sobre Carmen Ordóñez: "Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades... y el mío ya ha llegado. Esto no se va a perdonar. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Han sido ya muchas veces y llega un momento en el que hay cosas que no pueden ser y ya no tenemos nada que hablar. Se acabó".

Por último, Francisco también se pronunciaba sobre la ruptura de su hija Tana y Manuel Vega, dejando claro que "lo que quiero es lo mejor. A Manuel lo queremos mucho y yo quiero lo mejor para los dos. Son muy jóvenes, tienen toda la vida por delante". Además, al preguntarle si le gustaría que se reconciliasen, el diestro reconocía que "lo que queremos es lo último que se hace siempre".