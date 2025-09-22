Del 'sí' a viajar con un desconocido a Nueva York al 'si quiero' en Málaga: la historia de Natalia y Carliyo

Lo que comenzó como una aventura de película terminó sellándose con un "sí, quiero" frente a familiares, amigos y miles de seguidores en redes sociales como una historia de amor. La influencer malagueña Natalia Palacios y el creador de contenido Carlos García, más popular como Carliyo, se han casado en Málaga tras protagonizar una de las historias más virales de los últimos años.

Su romance nació con un acto de espontaneidad cuando Natalia aceptó viajar a Nueva York con Carliyo cuando apenas se conocían. Eran dos desconocidos. Previamente, la influencer con la naturalidad y la sencillez que le caracteriza ya se había animado a escribirle por Instagram —ella lo seguía porque le parecía "muy gracioso", aunque él no la seguía de vuelta— para invitarlo a tomar algo con sus amigas. Sin embargo, aquella cita nunca llegó a concretarse. Lo que sí prosperó, en cambio, fue la inesperada propuesta de Carliyo de viajar juntos a al otro lado del charco. Aquella decisión, que parecía una locura, marcó el inicio de una relación que rápidamente conquistó a millones de usuarios en redes, pues muchos eran los que sospechaban del romance cuando todavía no lo era.

Poco a poco, con su estilo natural, cercano y divertido, ambos han convertido su día a día en contenido seguido por una comunidad fiel que celebra con ellos cada paso.

Los secretos desvelados del "sí, quiero"

Natalia, que saltó a la fama en 2020 por su frescura en TikTok mientras estudiaba Publicidad y RR. PP., y Carliyo, con su característico humor malagueño, forman hoy una de las parejas más queridas del panorama digital español. Tanto es su pasión por sus seguidores que no ha dudado en compartir sus primeras lágrimas post boda por la alegría y la nostalgia de un día que tanto esperaban y ya ha pasado, así como las curiosidades y los "chismes" más bonitos del día que siempre recordarán.

La influencer confió en Victoria Colección para sus dos vestidos de novia. El primero un diseño de con cuerpo ajustado y una falda de gran volumen, y el segundo un vestido más ajustado con toques de encaje y mangas desmontables. Los zapatos fueron una decisión rápida gracias a una captura de su hermana.

Mientras que el novio confió en la sastrería artesanal Heredia Tailored Málaga para confeccionar su traje a medida: un traje de tres piezas en tono oscuro, acompañado de un chaleco entallado y una corbata de seda.

Algo nuevo, algo viejo y algo azul. Los pendientes de perlas con brillantes que pertenecieron a su bisabuela: "Me pareció increíble llevar algo de una mujer a la que nunca conocí, pero es parte de nuestra familia". Mientras que el ramo de hortensias llevaba una medalla de la milagrosa que le regalaron sus amigas la noche anterior. Tampoco le faltó el toque azul, pues en el bolsillo guardó un rosario que rezó toda la semana anterior, entre otras cosas, para tener buen tiempo. El cojón de las alianzas bordado con sus nombres fue único y hecho a mano por una de las tías de Carlos.

Natalia también ha compartido momentos emotivos, como el discurso de sus primos que acogen a Carlos como uno más y recuerdan a todos los que no están pero que les acompañaron en ese día tan importante. También ha confesado que los momentos previos de su entrada al altar sentía "frustración y enfado con la vida por ser tan injusta", ya que 40 minutos antes de la ceremonia su abuelo materno se cayó y no pudo ir acompañada de sus dos abuelos. "En cuanto salí de la habitación y vi a mi abuelo se me pasó todo mal pensamiento".

También ha habido espacio a recomendaciones, pese a que ha anunciado que en estos días responderá todo tipo de dudas y dirá que repetiría y que no, ya ha adelantado los abanicos y sombrillas que regaló a los invitados para que el tiempo de espera no se hiciera largo, al igual que la recepción de aguas. Una wedding planer que hizo un trabajo perfecto para los novios.

¿"Sí quiero" o "sí, acepto"?

Al día siguiente volvieron al lugar del "sí, quiero", y Natalia le aclaró a su ahora marido que las risas durante su enlace no fueron casualidad sino por si su respuesta: "Sí, acepto". Pero si te preguntan "¿Aceptas?", se escusaba Carliyo con tono humorístico.

La boda en Málaga no solo selló su historia de amor, también se convirtió en un acontecimiento muy comentado por sus seguidores, quienes han visto cómo aquel primer "sí" a un viaje inesperado terminó en el altar con otro "sí" aún más especial.

Los preparativos y la preboda

La pareja de influencers no ha dejado escapar ningún detalle de los preparativos de su emotivo día. Juntos han utilizado sus redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores, compartiendo una especie de ‘serie’ en la que narraban la cuenta atrás de los 21 días previos, mostrando desde las invitaciones y las flores hasta la peluquería y otros momentos clave antes de la boda.

Hasta que llegó la preboda, donde Carlos, con tonos claros y beige, y Natalia, luciendo el vestido ‘Stupid Cupid’ con un estampado en tonos fucsia y naranja de la marca australiana Claw the Label, anunciaban su próximo "sí, quiero".

Una gran fiesta con amigos y familia que adelantaba como sería el ‘bodorrio’ de una de las parejas más humorísticas de internet.