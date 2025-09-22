Genoveva Casanova contra los medios: sienta en el banquillo a 'Lecturas' tras sus fotos con Federico de Dinamarca

Carlo Costanzia visitó el plató de "De Viernes" para hablar sobre las acusaciones y dar respuesta a algunas de las que Mar Flores realiza en su libro.

Para nuestros colaboradores, desde el lenguaje corporal u oral, incluso la puesta en escena de la entrevista fue un escándalo, ya que Carlo se dedicó a negar todo o acusar a Mar de infiel, sugiriendo que era infiel e incluso acusándola de mala madre. Una intervención que también permitió ver el posicionamiento claro de Terelu Campos, con preguntas amables a Carlo, no tanto por su hija sino más bien por estar en contra de Mar Flores.

Carlo negó todas las acusaciones vertidas en el libro de Mar: "En lo que respecta a mí, porque habla de otras cosas. Las cosas referidas a mí son falsas, ni más ni menos. Son falsas. Voy a pedir amparo a la justicia o que se tutele y haré lo que tengo que hacer", sentenció, negando las acusaciones de su exmujer y calificando de "infierno" los años de disputas por su hijo. "No puedo contestar por Carlo, pero como padre he vivido un infierno casi 10 años, hasta que he tenido la custodia y le he acompañado en sus adicciones. Yo no he visto a la madre. En las reuniones invitaban a gente cercana y yo he ido a atender y no tengo constancia de que ella fuera". Además desveló que su próximo movimiento se llevará a cabo en los juzgados: "Llevo varios días con los abogados. Esto no puede quedar así".

Este lunes 22 de septiembre, y casi dos años después de la publicación de las imágenes del entonces príncipe Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova paseando por el centro de Madrid y que causaron una auténtica revolución mediática, Genoveva sienta en el banquillo a la revista que difundió las fotografías que dieron la vuelta al mundo. Una demanda de 400 páginas que fue admitida a trámite en junio de 2024 por la que Genoveva Casanova reclama un millón de euros a la revista Lecturas al considerar que se vulneraron sus derechos a la intimidad y que el daño a su imagen fue irreparable. Además del director de la publicación también acudirán otros periodistas.

Genoveva insistió en que no era un personaje público, a pesar de estar casada con Cayetano Martínez de Irujo o tener otras relaciones con personajes mediáticos, incluso de haber sido imagen de varias marcas, y que estas fotografías le han hecho perder contratos.

Cayetano Rivera se ha retirado de los ruedos en Écija, aunque lo que le haría ilusión sería poderse despedir en la corrida Goyesca de Ronda.