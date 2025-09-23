Las hijas de Julio Iglesias y sus cariñosas felicitaciones en el 82 cumpleaños del cantante: "Te amo"

Julio Iglesias, uno de nuestros españoles más internacionales, con una carrera musical excepcional e irrepetible, ha cumplido este 23 de septiembre 82 años, en un momento que coincide con la llegada de su futuro sexto nieto y después de haber adquirido una propiedad en Galicia, tal y como era el deseo de su padre, el Dr. Iglesias Puga.

En este día tan especial no ha dejado de recibir felicitaciones y muestras de cariño como las que le han enviado sus hijas Chábeli, y las gemelas Victoria y Cristina a través de las redes sociales.

"Papi, ¡feliz cumpleaños! Te admiro muchísimo. Te amo y por siempre te amaré", ha comentado Chábeli. La mayor de sus hijas ha querido acompañar la felicitación con una imagen en blanco y negro en la que aparece muy sonriente del brazo de su padre.

Por su parte, las gemelas Victoria y Cristina, nacidas de su matrimonio con Miranda Rijnsburger, también han aprovechado las redes sociales para felicitar a su padre. Ambas han elegido una foto familiar con su padre. Victoria, abrazada sonriendo y mirando a cámara y con las palabras "Feliz cumple, papi, te amo".

Por su parte, Cristina aparece sentada sobre su padre, en una escena cotidiana, sujetando una muñeca, con el mensaje "Feliz cumple al mejor. Te amo papi".