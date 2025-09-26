Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y el abogado Robert Gavin Bonnar, se separan

La hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, y el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar se han separado tras seis años y una hija en común, Erin

Según cuenta Paloma Barrientos, los rumores de separación de la pareja habrían llegado con un cambio de domicilio de ambos. Como ha podido confirmar Libertad Digital, la separación de la pareja se habría producido este verano, entre el mes de junio y julio, que fue cuando la pareja decidió dejar de vivir juntos, si bien el día del apagón, el lunes 28 de abril, la pareja estuvo junto a unos amigos charlando animadamente en el jardín de su casa de Soto de la Moraleja. Fue la propia Telma Ortiz, quien el pasado 11 de agosto realizó una mudanza del hogar que compartían dejando a Bonnar solo y cuidando los días que tienen convenidos con la pequeña Erin.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bionnar en los Premios Pricnesa de Asturias

Entre las desavenencias que ha podido haber entre la pareja, estaría una reforma de la comunidad de vecinos que habría provocado varios roces entre ambos. Asimismo, se rumorea que la pareja no estaría al corriente del pago de los gastos de la comunidad de vecinos.

Bonnar estuvo casado con Sharon Corr, violinista y cantante del grupo irlandés The Corrs y tiene dos hijos, mientras que para Telma es su tercera relación fallida después de su relación con el padre de su hija mayor, Amanda, que tuvo con el abogado Enrique Martín Llop, el matrimonio con Jaime Ignacio del Burgo y ahora con Robert Gavin Bonnar, padre de su hija pequeña, que nació en 2021.

La primera aparición de Telma y Robert fue en 2016, si bien no fue hasta 2019 cuando acudieron a un festival en Barcelona. Meses después, ambos acudieron al Teatro Campoamor, con motivo de los Premios Princesa de Asturias, donde no han faltado en los últimos años.

La última aparición pública de Telma Ortiz fue el pasado 22 de septiembre, durante la inauguración del festival Centroamérica Cuenta en Madrid, donde estuvo acompañada, entre otros del director del Instituto Cervantes. Telma trabaja como asesora senior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe).