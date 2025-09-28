De la duquesa de Medinaceli a Sassa de Osma: así ha sido la boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene en Toledo

Lucía Entrecanales, hija de Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente ejecutivo de la compañía Acciona y de su primera esposa, Gemma Archaga, y Laszlo Bene, hijo del productor Laszlo Bene y Katharina von Abensperg und Traun, se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia religiosa celebrada en la histórica Iglesia Hospital de Tavera, en Toledo, de estilo renacentista y gestionada por la Fundación Casa de Medinaceli.

Para la ocasión, Lucía ha escogido un romántico vestido de corte imperio, con falda de volantes vaporosa y diversas capas de tul, que ha acompañado de un velo con bordados florales y detalles de encaje, colocado a modo de capa, sujetado por un broche de diamantes antiguo. Como ramo, una combinación de flores silvestres, en tonos malva, blanco, lila y rosa.

Tras convertirse en marido y mujer, han salido de la iglesia entre aplausos, visiblemente emocionados y felices. La pareja se ha subido a un Alfa Romeo vintage y se han dirigido a la finca Estiviel, propiedad del padre de la novia, ubicada en la provincia de Toledo, junto al resto de invitados, donde ha tenido lugar el banquete.

Entre los invitados estaba la mujer con más títulos nobiliarios en España, Victoria de Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli, acompañada de su marido Maxime Corneille con quien se casó en 2023. La duquesa ha optado por un vestido midi estampado con motivos vegetales de colores y volante ancho en la falda y lentejuelas.

También ha acudido al enlace Christian de Hannover, hijo de Ernesto de Hannover, acompañado de su mujer, Sassa de Osma, muy elegante con un vestido midi de estampado floral en tonos amarillos y marrones, cuello bebé con lazada y mangas abullonadas.

Otra de las invitadas ha sido Miriam de Ungría, que ha acudido con su hijo mayor, Boris, fruto de su matrimonio con el príncipe Kardam de Bulgaria. Miriam, que está casada desde 2022 con el príncipe Ghazi bin Muhammad, primo del rey Abdalá de Jordania, ha lucido un vestido camisero amarillo con cinturón ancho del mismo color y pamela de mimbre.