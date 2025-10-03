Carlo Costanzia vuelve a TV para abordar todas las polémicas: de su relación con Mar Flores a la "foto de la venganza"

Este viernes llega con muchas novedades relacionadas con la realeza. Esta mañana se produce el traspaso de poderes con la abdicación del Gran Duque Enrique en favor del Príncipe Guillermo, quien jurará en la Cámara de los Diputados.

Este fin de semana, las infantas Elena y Cristina vuelven a la "agenda oficial", según ha publicado Hola en primicia en una noticia que han publicado, eliminado y vuelto a publicar. Tras varios años sin participar en un acto juntas, estarán presentes el día 5 de octubre en el Homenaje a la Bandera durante las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz. Además, este sábado, Elena viaja a Labajos (Segovia), va a asistir a la VII Feria del Garbanzo y va a recibir el Garbanzo de Oro.

A pesar de su alergia a los medios cuando él quiere (lleva varios De Viernes y actualmente está grabando un programa de famosos para Televisión Española), Carlos Costanzia aparecerá esta noche en De Viernes y se enfrentará hoy a los colaboradores del programa para "responder a todas las polémicas tras la publicación de las memorias de su madre". Son muchos temas los que tiene que hablar y veremos si los responde. ¿Querrá abordar delante de su suegra, Terelu Campos, cuando le pregunten sobre el posado familiar más conocido como "la foto de la venganza"? ¿Hablará claro sobre la relación que mantiene con su madre, Mar Flores?

El príncipe Guillermo de Inglaterra concede una entrevista a un programa de Apple con el actor de comedia Eugene Levy como interlocutor, donde explica su visión del reinado cuando llegue a ser rey, habla del estrés que ha supuesto pertenecer a esta familia y no hace ni una mención a su hermano Harry o a su tío Andrés. Es una entrevista donde se cuentan detalles desconocidos, como que su bebida favorita es una pinta de Sweet Cider, que es bastante dulce, o que sus hijos no tienen teléfono.

Según publica La Razón, la familia Vargas Llosa ha encargado a sus abogados que estudien con detalle cada línea del libro de Isabel Preysler, que se publica el día 22 de octubre, y en el que se trate la figura del fallecido. Y, de considerarlo necesario, demandar a su autora.