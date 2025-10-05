Lujo y glamour en París: los espectaculares looks de Meghan Markle y Georgina en el desfile de Balenciaga

Meghan Markle ha sido una de las grandes protagonistas del desfile de Balenciaga en la Fashion Week de París. La duquesa de Sussex, que no viajaba a Europa desde 2022, concretamente desde el funeral de la reina Isabel II, no ha querido perderse el desfile de Pierpaolo Piccioli, que asumió en julio de 2025 la dirección creativa de Balenciaga tras su salida de Valentino.

Meghan Markle apareció con un conjunto "blanco total" compuesto por una camisa fluida de seda, pantalones anchos de caída recta y una capa estructurada con volumen en los hombros, un sello característico de Balenciaga. Lo combinó con unos salones de punta negra y bolso de mano de piel del mismo color. Para dar todo el protagonismo al estilismo, la esposa del príncipe Harry optó por un moño recogido pulido, y un maquillaje muy ligero.

Pero Meghan Markle no fue la única que levantó expectación ya que también estuvo presente Georgina Rodríguez, que deslumbró con un vestido negro de satén, ceñido al cuerpo, con escote en pico y una abertura frontal. Como no podía ser de otra forma, las joyas que lució también fueron protagonistas, sobre todo el espectacular collar de esmeraldas y diamantes y su anillo de pedida. En cuanto a su look 'beauty' apostó por un maquillaje luminoso y el cabello suelto, con ondas y efecto 'wet'.

Como declaró un portavoz de la duquesa de Sussex a la revista Hello!: "Quería apoyar a Pierpaolo Piccioli, quien recientemente asumió el cargo de director creativo de la casa. A lo largo de los años, la duquesa ha lucido muchas de las creaciones de Pierpaolo Piccioli. Han colaborado estrechamente en diseños para eventos clave a nivel mundial", como por ejemplo el traje que lució en los Juegos Invictus de 2022 o un vestido con capa roja para un viaje a Marruecos en 2018.

Mientras la duquesa se alojó en el lujoso Hôtel Plaza Athénée, mientras que Georgina tampoco escatimó en lujo, alojándose en el Shangri-la de París.