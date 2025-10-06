Estela Grande revela el sexo de los mellizos que está esperando junto a Juan Iglesias

Hace dos meses, Estela Grande sorprendía a todos sus seguidores al anunciar que estaba embarazada y que iba a ser madre junto a su pareja, el futbolista Juan Iglesias, una noticia especialmente emocionante tras las dificultades que había tenido para quedarse embarazada. Sin embargo, la notica venía con una sorpresa, la modelo compartió unas tiernas imágenes con dos pares de calcetines de bebé y un mensaje lleno de emoción que decía: "Nuestros dos bebés. La aventura empieza por partida doble. Y el amor también", revelando así que se convertirían en padres de mellizos.

La exconcursante de Gran Hermano VIP, que está a punto de entrar en su tercer trimestre, ha ido compartiendo en redes sociales la evolución de su embarazo y sus sentimientos ante esta nueva etapa.

El sexo de sus bebés

Como buena influencer, Estela Grande no podía dejar pasar la ocasión de hacer un anuncio especial para revelar el sexo de sus bebés. A través de sus redes sociales, compartió un vídeo lleno de ternura y emoción en el que desveló que está esperando un niño y una niña, una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores por el próximo recibimiento de "la parejita".

El video muestra el viaje de la pareja para ver la ecografía en 5D de los pequeños para obtener imágenes mucho más reales y el momento del visionado dedicando unas palabras a los futuros bebés. Un momento único e íntimo de los futuros papás. "Os estamos esperando mis bebés", escribía en sus redes.

"Ahí está el futbolista", señalaba el padre sobre el niño, "la orejita que tiene mi chico", decía Estela emocionada entre risas escuchando el corazón de su pequeño. "Qué guapa es", comentaba Juan sobre la niña, "esa es mi niña", comunicaba la influencer.

Sin embargo, esta no era la idea de la modelo, Estela había soñado con que sus mascotas, Bella y Gant, fueran parte del anuncio del sexo de sus bebés, finalmente no pudo hacerlo como había imaginado ya que el asado 31 de agosto la pareja tuvo que despedirse de su querido perro Gant.