El misterioso acompañante de Eva González

Continúa el misterio sobre quién es el acompañante de Eva González con el que ha tenido una cita romántica en Sevilla. Se trata de una nueva ilusión, un joven muy guapo, alto, con barba de tres días. Los dos compartieron confidencias en una terraza de la capital hispalense, y después Eva le llevó a casa. Para la revista que sacó la información, el acompañante misterioso de Eva es andaluz, un año menor que ella y se dedica al sector de la hostelería. Según fuentes de la Crónica Rosa, el misterioso acompañante trabaja para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tal y como ha revelado la revista ¡Hola!, el acompañante misterioso de Eva no sería su nueva pareja, sino "solo un amigo especial". Además, fuentes cercanas a la presentadora aseguran que "entre ellos no existe ningún tipo de relación sentimental" y que, aunque hay evidente complicidad, "no hay nada más detrás de esas fotos". "Eva está feliz, centrada en su hijo y en su trabajo", puntualizan.

Susanna Griso y Luis Enríquez, boda a la vista. La pareja celebró ayer el cumpleaños de la presentadora en el restaurante del chef Alberto Chicote en el barrio de Salamanca. La pareja, que lleva seis meses de relación, celebrará su boda por lo civil en la Costa Brava, un lugar con el que ambos mantienen un vínculo emocional y donde, recientemente, han adquirido una vivienda. Y será un enlace en el que el lino y los tejidos veraniegos serán los protagonistas.

En los últimos días tenemos una guerra de comunicados oficiales y oficiosos. Ayer Raquel Mosquera emitió un comunicado a través de sus redes sociales para amenazar a quienes hablen de su marido en los medios. Es un comunicado que es una reacción que se entiende, pero que no le conviene.

El segundo comunicado del día fue el de la revista ¡Hola! con motivo de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: "Podemos decir que todo ha sido perfecto, salvo por el gran disgusto que se han llevado los protagonistas por una tremenda falsedad. Los duques de Arjona han cedido sin que medie ningún acuerdo económico; algunos medios se han adelantado a afirmar que se trata de una exclusiva pagada. Y eso es categóricamente falso. Cayetano y Bárbara han decidido compartir el álbum completo de su boda en un gesto de generosidad, fruto de muchos años de cariño y de relación entre la Casa de Alba y la familia ¡Hola!."

Carlo Costanzia también se sumó a los comunicados por las imágenes del reportaje de Diez Minutos, y Alejandra mostró una actitud poco habitual, sonriendo: "Me halaga que me tengan en consideración para protagonizar una portada", ha dicho en 'Vamos a ver'. Carlo comentó que "no entiendo cómo puede ser que si sus propios padres no lo sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de diez meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder ni siquiera decidir". "Está pixelado en esa foto, pero ya queda en manos del fotógrafo, la agencia de prensa, las cadenas... No sé qué pueden hacer con esta imagen y cuánta gente la puede ver o dónde se puede sacar". "Tendré que llegar con este asunto hasta el final".