El misterioso movimiento en redes de La Oreja de van Gogh un año después de despedir a Leire Martínez

El 14 de octubre de 2024, la historia de La Oreja de van Gogh, una de las grandes bandas de la música española, dio un giro cuando se anunció que Leire Martínez abandonaba su puesto de solista tras 15 años al frente de la banda, a la que se había unido en sustitución de Amaia Montero. La banda y ella han decidido separar sus carreras a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Según explicaron, "la decisión ha sido dura y difícil", que se toma después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones", reconociendo que no han "conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

Un año después, los rumores del regreso de Amaia Montero y el anuncio de una gira de reunión cobran fuerza, sobre todo después de una misteriosa publicación en redes sociales que no ha hecho más que generar especulaciones. Se trata de un post en blanco con la ubicación en San Sebastián (País Vasco), de donde es originaria la banda, además de haber puesto su foto de perfil también en blanco. ¿Se trata de un nuevo comienzo? ¿Borrón y cuenta nueva?

Aunque la expectación es grande, lo cierto es que el post se ha llenado de críticas por el trato a Leire en el último año. "El anuncio de que vuelven con Amaia sólo me genera dolor de estómago, después de todo lo que le hicieron a Leire"; "Lo que habría sido un momento épico y superemocionante como fan vuestro va a quedar enturbiado por lo que le hicisteis a Leire. Creo que hablo por muchos cuando digo que la noticia que vais a dar no va a ser precisamente acogida con los brazos abiertos"; "Un año después del bochornoso comunicado. Hay que ser muy sinvergüenza".

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

En uno de los últimos conciertos de La Oreja de van Gogh, celebrado en Zaragoza durante las fiestas del Pilar 2024, Leire se mostró más emocionada de lo habitual, llegando incluso a las lágrimas. Este momento generó preocupación entre los asistentes, quienes empezaron a percibir que algo no marchaba bien dentro del grupo. Lo que nadie podía imaginar en ese instante era que, días después, se anunciaría la ruptura de la artista con su grupo.

En septiembre, después de más de 17 años en el grupo, puso a la venta a través de Wallapop algunos de los objetos más representativos de su trayectoria profesional. "Voy a vender todo lo que ya no me hace falta", explicaba la artista al comienzo del video donde mostraba algunos de los objetos más míticos de su carrera y que ahora vende.

Entre los objetos que vende, destaca el micrófono con el que dio sus primeros conciertos y el que le acompañó en algunos de los escenarios más importantes en los que se dio a conocer. Otro objeto con gran carga sentimental en su carrera es el jarrón "sin rosas" con el que ironiza comparándolo con una foto con tu ex, "¿sin rosas para qué quiero yo este jarrón?", comentaba. Y, por supuesto, los guantes rojos del videoclip 'Mi nombre', su primer single fuera del grupo, con el que empezó su carrera musical en solitario y que marcan un antes y después en su trayectoria.