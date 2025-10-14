Las viejas rencillas entre Amaia Montero y Pablo Benegas, que ahora deja La Oreja de Van Gogh

Los fans de La Oreja de Van Gogh siguen con inquietud los pasos de la banda desde que hace un año se anunció la salida de su vocalista, Leire Martínez. En medio de los rumores de regreso de Amaia Montero y a la espera de que se confirme si habrá una gira de reunión, ahora se conoce que Pablo Benegas, guitarrista y letrista, ha decidido abandonar el grupo.

Según adelantó este martes el programa Buenos días, Javier y Mar, de la Cadena 100, Benegas ha decidido no seguir adelante con la nueva etapa de la mítica banda, alegando que prefiere dedicarse a otras facetas creativas. Esto coincide, casualidad o no, con la vuelta de Amaia, vocalista original, con la que supuestamente protagonizó sonados desencuentros hasta su marcha en 2007.

De aquella amistad rota corrieron ríos de tinta, aunque en 2022 Amaia negó que abandonara el grupo por sus desencuentros. "Son muchas cosas las que ocurren y en el fondo ninguna. En ningún caso fue por un enfado con Pablo, además es que no sé por qué de repente Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto, llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos. Crecimos de verdad, porque era una situación en la que estábamos muy expuestos, algo anormal para personas de nuestra edad. Pasamos de la Universidad a todo eso que nos pasó en solo un año. Creo que llegó un punto en el que en todas las relaciones hay un punto de inflexión", explicó la artista a Risto Mejide. "No fue un día... La convivencia, que es dificilísima. Yo estaba muy protegida también dentro del grupo, cosa que después en solitario cambia", aseguró.

En 2024 comenzó a sonar con fuerza la reunión con Amaia y las sospechas de los fans de la banda de San Sebastián aumentaron con el anuncio de la marcha de Leire en octubre. Meses antes, en julio, Pablo y Amaia se intercambiaron bonitos mensajes en redes sociales, echando más leña al fuego.

"Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar 'Nothing compares to you'. Y, efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú. Menuda dosis de amor te estás llevando, querida amiga. Qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando", escribió el guitarrista. Amaia contestó: "Entonces todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia. Para mí nadie se compara a ti. Te quiero con el alma, Pablo".

En 1996 durante una cena de amigos, Pablo escuchó cantar a Amaia Montero la canción de Sinéad O'Connor y, enamorado de su voz, la convenció para unirse como vocalista a su proyecto musical.