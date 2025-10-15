De "La Isla de las Tentaciones" al palco de Mbappé: así es la nueva "amiga" del francés

Todo lo que rodea a uno de los jugador más cotizados del Real Madrid es ambiguo. Desde que Kylian Mbappé aterrizó en la capital española para jugar en uno de los equipos más importantes del panorama nacional e internacional ha mantenido su vida privada alejada de los habituales focos que le rodean en el campo.

Aunque sí que se han rumoreado algunos 'affaires' con artistas y actrices españolas españolas como Ester Expósito o Lola Índigo, nunca fueron confirmados, y por supuesto nunca se le ha relacionado de forma oficial con nadie en el casi año y medio que lleva en el país. Sin embargo, esto podría haber cambiado.

En el nuevo episodio de 'En todas las salsas', de Mediaset Infinity, se ha comentado que el futbolista podría tener una "amistad especial" con María Aguilar, más conocida en Instagram como María Brunn, uno de los perfiles más polémicos y sonados de la sexta edición de la Isla de las Tentaciones.

Aunque desde que terminó la Isla es un rostro conocido en las redes sociales por su faceta como influencer, María se hizo conocida por su paso por el programa televisivo más polémico de la televisión. La primera vez, durante la sexta edición, la creadora de contenido fue como soltera, es decir, "conquistadora" donde conoció a David Vaquero, el que después ha sido su pareja durante más de dos años. Posteriormente volvió al programa, esta vez como pareja, siendo una de las protagonistas en la edición del año siguiente. Sin embargo, y aunque salieron de la mano del programa, pusieron fin a su relación en marzo de 2025.

Ahora según ha explicado el periodista e influencer Pedro Jota, podría haber recuperado la ilusión de nuevo: "Ella desde hace unas semanas le ha comentado a personas de su entorno abiertamente, en la peluquería, que le gustan últimamente los mulatos". Además, la influencer ha publicado recientemente fotos por las calles de París, lugar de procedencia del futbolista, y por si esto fuera poco, también se ha dejado ver "en el palco de Mbappé". "Están teniendo una amistad especial que ella no esconde, dejan pistas" remarcaba el periodista.