Lola Lolita sobre su ruptura con Ibelky y su nueva relación: "No busco encontrar un amor como el que tuve con él"

La influencer Lola Lolita ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo vídeo en el que se muestra más sincera que nunca sobre su situación sentimental y su ruptura con Ibelky, tras la confirmación de su relación con el piloto de Moto 2, Alonso López, con unas imágenes de su romántico viaje a las Maldivas. La creadora de contenido ha indicado que decidió grabarlo para "quedarse más a gusto y tranquila", con la intención de hacer sus redes más naturales y recuperar la conexión con su comunidad, algo que en los últimos tiempos le "estaba costando un poco".

En el texto que acompañaba al vídeo, Lola escribía refiriéndose a su expareja: "Él también estará haciendo su vida, así que gracias por respetarnos a ambos". Un mensaje con el que dejaba claro que no busca polémicas ni comparaciones, sino cerrar una etapa desde la serenidad.

Un año de su ruptura con Ibelky

Ya casi se cumple un año desde su ruptura con Ibelky, con quien mantuvo una relación de cuatro años muy mediática, pues los dos se convirtieron en una de las parejas de influencers de las redes. Lola ha recordado que juntos crecieron personal y profesionalmente, cumpliendo sueños como mudarse a Madrid, vivir juntos, trabajar mano a mano y formar una familia junto a su perra y sus gatos. "Fueron muchas cosas que sentí como un matrimonio, no como cuatro años" de noviazgo, se sinceraba.

La influencer de 23 años ha reflexionado sobre la evolución y los cambios de la vida de un año a otro: "Pasan cosas cosa que no te podrías imaginar". Reconociendo que, aunque en su momento también soñó con una "parte dos" de su historia con Ibelky, con el tiempo ha aprendido a aceptar el cierre de esa etapa: "Uno de mis problemas es esperar cosas de la gente que nunca van a llegar. Se me pasa la vida esperando", ha admitido.

Pese a todo, Lola ha hablado con enorme cariño de su ex pareja: "Isaac es una persona que quiero muchísimo y que voy a seguir queriendo toda la vida". "Cuando quiero, quiero de verdad", asegura, "no le voy a olvidar, ni quiero". "El amor se transforma", ha explicado sobre la evolución de sus sentimientos y su relación mostrando una gran madurez emocional.

El nuevo amor

Sobre el futuro, dejó claro que no busca "encontrar un amor como el que tuvo con él", sino seguir creciendo, aprendiendo y disfrutando de su nueva etapa personal y profesional. Esta reflexión llega tras la confirmación de su nueva relación con Alonso López, con quien parece estar viviendo un momento lleno de nuevas experiencias.

Cuando parecía que Lolita iba a poner punto y final a su video añadía emocionada: "Me encantaría ahora mismo que me diesen un abrazo".