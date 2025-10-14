Lola Lolita y el piloto Alonso López confirman su relación con unas imágenes de su romántico viaje a las Maldivas

La influencer Lola Lolita y el piloto de Moto 2, Alonso López, han confirmado su relación con unas primeras imágenes juntos en su viaje a las Maldivas. Los rumores de esta pareja resuenan desde principios de año tras ser vistos en varias ocasiones en público, en sus carreras de motos o en el verano en Santa Pola con la familia de Lola.

La creadora de contenido publicaba en redes sociales un vídeo nadando entre animales marinos de apenas doce segundos, donde en el último instante aparece Alonso López junto a ella. Lo más llamativo es la elección de la música por parte de la influencer, dando a entender que deja atrás los rumores y hace público su nuevo romance, con Fall in love again and again' de Charlie XCX: "Enamorarse una y otra vez", se traduce la canción en el momento en el que aparecen juntos.

Corazones rojos escribía el piloto en la publicación, lo que ha desatado oleadas de risas. Los comentarios y las reacciones a la publicación se han plagado de caritas con corazones y mensajes de celebración hacia la pareja.

Pero no ha sido solo Lola, el piloto, además de comentar, ha mostrado a la creadora de contenido en sus redes haciendo un "recap" del viaje con las aventuras por Maldivas. Dejando una gran pista de su nuevo amor con una foto de los dos en el reflejo de un espejo.

En las imágenes también se puede ver a Sofía Surfers, hermana de Lola caminando junto al piloto, ya que en un principio, las influencers nos habían mostrado una pequeña parte de su viaje a las islas como familia sin parejas de por medio.

Unas imágenes que han obtenido el aplauso de amigos en común de la pareja alabando "la tercera foto", en la que aparecen juntos. Victoria Federica, amiga del protagonista, reaccionaba con corazones y fueguitos.

La otra ‘gran relación’ pública de Lola Lolita que se terminó

La influencer puso fin a su relación con Ibelky el pasado mes de diciembre y lo comunicó sincerándose públicamente en las redes sociales con un emotivo vídeo tras tres años de relación.

"Desde hace un tiempo ya no estamos juntos y no hemos dicho nada hasta ahora porque, bueno, todo lleva a su proceso, todo lleva un cambio", explicaban.