'El Malo' de Aventura, la canción con la que se contonean Ester Expósito y Gabriel Rufián

Estupor en las redes sociales después de que ayer se filtrase un vídeo que nos dejó a muchos pensando si la Inteligencia Artificial había llegado tan lejos.

En la secuencia, de apenas unos segundos de duración, se aprecia de fondo a una pareja bailando una bachata. Concretamente "El Malo", de Aventura. Los autores de la grabación, subida por MarkiLokuras Y., disimulan hacerse fotos mientras captan a la pareja entregada al baile. Tampoco dan crédito a lo que ven porque se trata del diputado de ERC Gabriel Rufián y de la actriz Ester Expósito. El escenario, la Sala El Templo, ubicada en el distrito madrileño de Moncloa, concretamente en la calle Bravo Murillo número 52.

"Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un párraque viendo bailar a Ester Expósito con Rufián", escribe el autor de la grabación, que sólo recoge el momento final de una jornada que había comenzado horas antes en otro garito madrileño, La Cucaracha. Según LOC de El Mundo, horas antes el independentista y la protagonista de "Élite" se habían conocido en ese local, y lo pasaron tan bien que decidieron continuar la velada a ritmo de bachata.

No son solteros

Se desconoce si la noche les confundió y llegaron a más. Gabriel Rufián vive a caballo entre Madrid, ciudad en la que trabaja, e Irun, destino al que viaja semanalmente para estar con su mujer, Marta Pagola. Se conocieron en los pasillos del Congreso de los Diputados, ya que ella trabaja como Jefa de Prensa del PNV. Rufián dejaba atrás una relación tormentosa con Mireia Varela, doctora en Filología Española y profesora de Lengua y Literatura Españolas en Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y madre de su primer hijo, Biel un chaval ahora adolescente.

Gabriel y Mireia se separaron a finales de 2018, y ella sufrió tanto con la ruptura que la contó en las redes sociales sin ocultar su amargura: "Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y deseé cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba", llegó a escribir en las redes sociales.

"He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él. Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar", añadía en X el 1 de enero de 2020.

Después, cuando Rufián fue de nuevo padre con Pagola, añadió a su rosario de penas la frase "A un infiel nada lo cambia, ni una buena mujer, ni un hijo ni agua del calzón. Nada, reinas. Infieles nacieron e infieles morirán", seguramente dirigida al político catalán.

Ester Expósito también ha sido bastante discreta con su vida sentimental. Los actores Álvaro Rico, Alejandro Speitzer o Nicolás Furtado son parejas confirmadas. Después se ha hablado de Rauw Alejandro o más recientemente Vinicius. Su última pareja conocida ha sido el actor francés Hugo Diego García.