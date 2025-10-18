Antonio Banderas, un emocionado padrino en la boda de su hija Stella del Carmen, brinda con la prensa

Antonio Banderas ha aparcado por unas horas su estatus de estrella internacional para ejercer el papel más importante de su vida: el de padrino en la boda de su hija, Stella del Carmen. El enlace, celebrado en la exclusiva Abadía Retuerta de Sardón de Duero, en Valladolid, se ha convertido en el acontecimiento del año en la provincia, con más de un centenar de invitados llegados desde el otro lado del Atlántico.

Ataviado con un impecable esmoquin negro y una sonrisa que delataba su orgullo, Banderas demostró que la cercanía no está reñida con el estrellato. Con la generosidad que le caracteriza, Banderas no dudó en atender a los medios de comunicación, desvelando algunos detalles del enlace y desmintiendo algunos rumores con elegancia.

El actor confirmó que su nuevo yerno, Alex Gruszynski, es "de la familia de toda la vida", ya que la pareja se conoce desde la infancia. También estuvo presente Dakota Johnson, hermana de la novia, quien mantiene una estrecha relación con Banderas, al que considera un segundo padre.

Entre sonrisas, el intérprete malagueño negó dos rumores (que algunos medios confirmaron) que rodeaban la celebración: ni Chris Martin, vocalista de Coldplay, amenizaría la velada, ni el regalo de bodas era una lujosa vivienda en Marbella. "Se dicen tantas cosas", sentenció con humor antes de unirse a la celebración familiar.

Muy emocionado, Antonio ha comentado que lo han celebrado "con toda la familia, ha sido muy bonito y emocionante y estamos muy contentos. Ha habido muchas lagrimillas porque ha sido una relación muy larga, de 25 años".

Asimismo ha querido explicar la elección de Abadía Retuerta para que su hija diera el 'sí, quiero': "Mi hija eligió este lugar porque había venido yo anteriormente. Me gustó mucho y cuando me dijo que se iba a casar repasando álbumes vio que era una maravilla, estaba en su cabeza", y así explicaba por qué no sería en Málaga, su tierra natal. "Ha sido el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y la facilidad de alojar a 200 personas con facilidad, buscar un sitio tranquilo. Todos muy emocionados y muy contentos", comentó.

Banderas también ha querido agradecer el apoyo: "Me gustaría agradecer a la gente de los pueblos lo bien que se han portado, los camareros…se han portado".

Finalmente el actor no ha dudado en compartir una copa con la prensa congregada en el exterior de Abadía Retuerta.