Julia Roberts: los excéntricos hábitos y el único escándalo amoroso de la que un día fue 'novia de América'

Esta semana en CelebriChic hablamos de Julia Roberts (57), protagonista de Caza de brujas, un thriller dirigido por Luca Guadagnino en el que interpreta a una profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una de sus mejores estudiantes (Ayo Edebiri) acusa a un profesor (Andrew Garfield) de haberse propasado.

Considerada la novia de América en los años 90 por su belleza, gran sonrisa y carisma, fue durante años la reina de las comedias románticas. Empezó trabajando en los 80 con títulos como Mystic Pizza o Magnolias de acero, pero en 1990 llegaría su gran éxito: Pretty Woman junto a Richard Gere, cuando tenía tan solo 23 años.

En este género cosecharía gran éxito con otros títulos como La boda de mi mejor amigo, Notting Hill, Novia a la fuga o Algo de que hablar, aunque el Oscar a 'Mejor actriz' llegó en 2001 gracias a su papel protagonista en el drama Erin Brockovich. Por aquella película cobró 20 millones de dólares, lo máximo que había cobrado una actriz hasta entonces y lo que le llevó a convertirse en la mejor pagada de Hollywood.

En esCine repasamos no solo su exitosa carrera, también su vida privada marcada por un único escándalo amoroso: cómo conoció a su marido, con el que lleva casada desde 2002. La estabilidad es, precisamente, lo que le hizo retirarse de las comedias romanticonas. "Quizá haya sido una reacción a tener una vida feliz. ¿Por qué querría dejar una vida feliz para fingir que tengo una vida feliz?", declaró en una entrevista.

