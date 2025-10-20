La gran alegría de Paloma Lago: su hijo Javier la convertirá en abuela tras sus meses más difíciles

Tras unos meses especialmente delicados para toda la familia desde que Paloma Lago hiciese pública su denuncia por supuesta agresión sexual contra el exconsejero de la Xunta, Alfonso Villares, la familia comienza una nueva etapa mucho más feliz.

En esta ocasión ha sido el hijo de la presentadora, Javier García Obregón, el que anunciaba la feliz noticia de su próxima paternidad junto a su mujer Eugenia con la que contrajo matrimonio en mayo de 2024.

"La vida nos ha regalado el milagro más bonito. Muy pronto seremos uno más. No podemos estar más felices!" publicaba la feliz pareja a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía Javier acariciando la incipiente barriguita de su mujer mientras la besaba en la cabeza. "¡Enhorabuena, pareja!", "Qué noticia tan bonita" son algunas de las felicitaciones que han recibido. Sin lugar a dudas, una noticia que llega a la familia para llenarla de felicidad tras unos meses delicados en los que el propio Javier ha sido un gran apoyo para su madre.

Siempre muy discretos con su vida más personal y familiar, Javier y Eugenia se convirtieron en marido y mujer el año pasado en una ceremonia en la que no faltaron los padres del novio, Paloma Lago y Javier García Obregón, demostrando una relación cordial por la felicidad del hijo que tienen en común, así como el resto de la familia, entre ellos su madrina, Ana García Obregón.

Paloma Lago reapareció hace unas semanas durante unos premios en Barcelona, en una comparecencia que generó una enorme expectación: "Os voy a decir solo una cosita para que me entendáis y me comprendáis, y yo creo que me vais a comprender. No puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado", confesó.