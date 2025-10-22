La boda gótica de la hija de Antonio Banderas eclipsa a Isabel Preysler en su gran semana

No nos equivocamos los que dijimos que había exclusiva de la boda de la hija de Antonio y Melanie y que iba a llevársela Hola. Eran varios los factores que alimentaban la hipótesis, además de las informaciones que manejamos los periodistas: ya anunciaron el compromiso en esta revista y era demasiado el secretismo que había rodeado a toda la ceremonia. Y si han esperado al miércoles para publicarla, es porque lo de Preysler se presentaba hoy y no podían adelantar ni una frase de sus memorias. En total, 26 hojas de exclusiva mundial que además tendrá segunda parte la semana que viene con nuevas imágenes de la fiesta.

La foto más esperada, la de Antonio Banderas y Melanie Griffith, ocupa la portada a toda página, sin ventana dedicada a Isabel. Los dos actores posan con su hija y con su flamante marido, y protagonizan una escena que podría haber salido perfectamente de una de las películas que hizo famoso a Antonio en Hollywood, "Entrevista con el vampiro". Parece un retrato en blanco y negro o en sepia, pero tiene su explicación: la novia es amante de lo gótico y la temática de la boda se ha basado mucho en esta corriente artística y estilística.

De ahí que el ramo de Stella del Carmen sea de calas de color negro, que las damas de honor, entre ellas su hermana Dakota, hayan lucido vestidos de este color y que incluso su madre, Melanie, vista un diseño que parece victoriano, con sus tules y sus guantes mitones de dedo largo. Lleva tales brillantes al cuello que daría igual todo lo demás. La única nota de color en todo el reportaje lo pone Nicole Kimpel, la novia de Antonio, que probablemente se planteó subirse a cambiarse a la habitación al comprobar que su Dior de color rojo era demasiado para tanta negrura.

Todo ello no desmerece a la espectacular galería fotográfica, en la que vemos momentos privados entre padre e hija, del interior de la Abadía en la que han leído sus votos con un actor como maestro de ceremonias o conocemos al detalle el vestido de la novia, obra de Rodarte e inspirado en el encaje español: "Quería que pareciera sacado de una historia de fantasía", dice Stella, que ha participado en su creación.

Isabel Preysler, relegada al ostracismo en las páginas de Hola

Ni una llamada en portada a la publicación de las memorias ni una frase dedicada a la primera entrevista que concede Isabel Preysler el día que se ponen a la venta. Hola ha preferido relegarla a páginas interiores.

El libro se titula "Mi verdadera historia" y se publica ahora porque "se llega a una edad", en palabras de la propia autora. Dice Preysler que sobre todo quiere que sus nietos sepan quién es su abuela y cómo vivió, amó, rio y lloró de verdad.

Como prácticamente en su biografía todo está contado, lo que va a generar más morbo tiene que ver con la relación que mantuvo durante ocho años con Mario Vargas Llosa y que, al igual que todas las demás, estuvo marcada por los celos. Porque los celos, según ella misma confiesa, han planeado siempre sobre sus romances.

Y aunque intenta ser elegante, una palabra que probablemente defina su actitud ante la vida, le falla la necesidad de reproche. Le piden que defina en una palabra qué es lo mejor de Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa. "De Julio su fuerza de voluntad y su capacidad de trabajo. De Carlos, su bondad y su alegría de vivir. De Miguel su inteligencia y su sentido del humor británico. De Mario, su genio literario y su gran aportación a la cultura universal". Ejercicio de diplomacia.

Pero lo peor está escrito en las memorias. Dice Preysler del Premio Nobel: "Conviví con él casi ocho años y pude conocer su parte más humana, más cotidiana, la del día a día, su verdadera personalidad, muy compleja, con aspectos que mucha gente ignora, porque conseguía ocultarlos". ¿A qué se refiere Isabel? ¿Qué es tan malo como para tener que ocultarlo?

Isabel también avanza que en el libro ha incluido las cartas de amor que le envió Mario y que "reflejan la realidad de mi historia, sin intermediarios ni interpretaciones de cómo era nuestra relación". Y la que ella le envió a él para romper y en la que veremos acusaciones de celos, soberbia, mala educación y egoísmo. "No tuve ocasión de despedirme de él ni me lo hubiese permitido la familia".

Irene Rosales se desahoga en Semana y deja bien a Paquirrín y no tanto a Isabel Pantoja

Una semana y media ha tardado Irene Rosales en contar su separación de Kiko Rivera desde que las revistas la fotografiaran en actitud cariñosa con Guillermo, su nuevo amor. Por ahí empieza la entrevista, realizada por la siempre acertada Marta Bolonio.

Dice Irene con La Giralda de fondo que a sus 34 años se merece "vivir y disfrutar". Es curioso cómo algunas personas aparentan mucha más edad, por todo lo que llevan vivido. Dice que está bien, y entra directa a negar que haya sido infiel a Paquirrín. "Nunca he sido infiel en estos 11 años". "Mi matrimonio terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido absolutamente nada que ver en la separación". Lo conoce hace muchos años "por haber trabajado con él" y no hubo nada más. Y que todavía están conociéndose.

Después de hacer el cronograma de su ruptura para que quede todo claro, Irene explica los motivos de su separación. "Lo que ha habido es un enfriamiento mutuo que nos llevó a una monotonía y a una rutina en la que ya no éramos felices". No hay un día concreto ni una razón de peso. "Creo que ha influido el rol que yo asumí en nuestra relación (...). He ejercido más de madre que de esposa".

No habla mal de Kiko en ningún momento. Desea que vuelva a encontrar el amor con una mujer, "pero no cada semana con una", y reconoce que le ha perdonado sus infidelidades. "En ese momento mi cabeza estaba más con el jaleo de mi madre que con el simple hecho de si había coqueteado con alguien".

Y ahí entra la de él. Isabel Pantoja. "El peor momento de mi matrimonio fue cuando falleció mi madre y Kiko empezó a tener problemas con la suya". Irene confirma que Pantoja no se ha puesto en contacto con ella al conocer la ruptura, y duda que lo haya hecho con su hijo. "No he sido la que ha movido los hilos, no he sido su guía. He sido su compañera". Y no cierra las puertas de su casa para que la cantante pueda visitar a sus hijas, aunque "ese es un tema ya que le corresponde a Kiko".

Amaia Montero empieza a ensayar con La Oreja

Diez Minutos ha conseguido las primeras imágenes de Amaia Montero tras el anuncio de su regreso a La Oreja de Van Gogh. La cantante aparece vestida con un plumas rosa, sin maquillar y con pantalón de chándal, y conversa con Xabi San Martín, uno de sus compañeros en la banda.

La secuencia fotográfica ha sido realizada en San Sebastián, la ciudad en la que viven, después de un ensayo. Lo mejor es que Amaia aparece sonriente y relajada, nada que ver con sus últimas apariciones, en las que ella misma confesó que la salud mental le estaba pasando factura.

Bigote Arrocet, enamorado de una profesora de yoga 35 años más joven

La nueva conquista de Edmundo "Bigote Arrocet" se llama Mimi y aparece con él en la portada de Lecturas durante una jornada playera en el Caribe en la que los dos hacen posturas de yoga y demuestran que están en perfecta forma física.

Atrás quedó Marta Pawloska, la mujer con la que fue fotografiado hace un año en Londres y de la que no habíamos vuelto a saber nada.

A sus 75 años, Bigote presume de físico y luce un bañador modelo "paquetón turbo" de color amarillo tan ceñido como llamativo. Mimi, por su parte, tiene 39 y debido a su ocupación tiene una figura que ya quisiéramos muchas.

Cóctel de noticias

Sarah Jessica Parker, ahora diseñadora. Como ahora todo el mundo vale para todo, la protagonista de "Sexo en Nueva York" ha lanzado una línea de joyas realizadas con diamantes que cuentan con su firma.

La tía Elena presume de sobrino. La infanta viajó a Guadalajara para aplaudir a Pablo Urdangarín, hijo de su hermana Cristina, durante uno de sus partidos de balonmano.

Sara Carbonero se come a besos a su novio, José Luis Cabrera. Siempre discreta, la periodista aparece en Diez Minutos paseando de la mano por el barrio de Salamanca junto a Jota, con el que está a punto de celebrar su primer aniversario.