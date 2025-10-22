Telma Ortiz reaparece mientras siguen saliendo a la luz nuevos secretos de su ruptura con Robert Gavin

La noticia de la ruptura entre Telma Ortiz y el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, que se conoció hace unas semanas, ha puesto a la hermana de la reina Letizia nuevamente en el foco mediático. Aunque la separación se habría producido de forma discreta hace aproximadamente un año, la reciente confirmación ha generado un gran interés, especialmente por los motivos que habrían dinamitado la relación.

La primera reaparición pública de Telma tras saltar la noticia tuvo lugar en un evento de trabajo en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid, concretamente en la 11ª Edición de los Diálogos del Agua. Su presencia estaba vinculada a su labor como asesora de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Allí la pudimos ver sonriente y alegre, pero sin hacer declaraciones sobre su vida privada y centrada en su nuevo desafío profesional y en su vocación humanitaria.

Y es que si por algo se ha caracterizado la hermana de la Reina es por su discreción en todo lo relativo a su vida privada, aunque algunas fuentes cercanas han aportado información a varios medios de comunicación sobre su estado y los motivos de la ruptura: aseguran que está siendo un proceso "muy duro" y señalan que Telma ha "salido reforzada" de esta experiencia.

Ella misma ha confesado su buen estado en las últimas horas, en lo que suponen sus primeras palabras tras la separación: "Estoy bien", ha dicho a los reporteros al ser preguntada por su situación personal, manteniendo su reserva habitual.

Seis años de relación y un detonante

La ruptura, que llegó después de seis años juntos y una hija en común nacida en 2021, se atribuye principalmente a problemas económicos y a la dificultad para mantener el alto tren de vida de la pareja. También se mencionó que la "necesidad de destacar" de Robert Gavin Bonnar, abogado y escritor amateur, y la retirada de su última novela por parte de la editorial, habría sido otro de los factores clave y un detonante final.

Telma Ortiz siempre ha preferido la discreción, evitando las confesiones públicas, en contraste con Robert Gavin Bonnar, quien sí habría utilizado las redes sociales para expresar su duelo o hacer alusiones a la situación, mencionando la sensación de "constelación rota" en un mensaje.

La hermana de la Reina se encuentra ahora en una nueva etapa vital, centrada en su carrera y contando con el apoyo de su familia.