Victoria Beckham revive su calvario en Madrid con Rebecca Loos: "Yo era la villana"

Desde que Victoria Beckham sacó su documental hace apenas unas semanas, parece que han vuelto a resurgir viejas heridas del pasado que la ahora diseñadora, tenía cicatrizadas. En una entrevista hace apenas unos días, ha contado uno de los momentos más complicados de su matrimonio, "yo era la villana", explicaba.

La entrevista la ha realizado en el famoso podcast Call Her Daddy, donde se ha sincerado en temas que anteriormente prefería pasar por alto. Uno de ellos ocurrió en el año 2003, cuando el futbolista se trasladó a la capital española para continuar con su carrera profesional en el Real Madrid. Fue entonces cuando entró en su vida Rebecca Loos que trabajó como su asistente personal para facilitarle la adaptación a su nueva ubicación.

Todos los rumores terminaron de estallar en 2004, cuando Loos, tras ser despedida, concedió una entrevista a News of the World, donde admitía abiertamente que había mantenido una aventura de cuatro meses con David, llevando este cinco años casado con Victoria y con dos hijos ya en el mundo. Él negó estas acusaciones: "Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más absurdas sobre mi vida privada" explicaba David, "La verdad es que estoy felizmente casado y tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que terceros puedan hacer para cambiar esto", concluía entonces.

Ya en el documental de David, que se estrenó en 2023, Victoria quiso hablar sobre esta "infeliz" etapa de su vida: "Fue la peor época del matrimonio. El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Hasta Madrid, estábamos juntos; luego, no sentíamos el apoyo del otro. No puedo describir cómo nos afectó. Nunca en mi vida había sido tan infeliz", explicaba. "Yo era la villana. Dijeron que odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso. Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños. Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto. Pero el problema nunca fue España" aclaraba Victoria.

Ahora, dos años después de aquellas palabras y tras haber vuelto a confirmar la supuesta ex amante en una entrevista que ella "no miente". Ha vuelto a hablar sobre los años más polémicos de su matrimonio en la capital española: "Todo lo que David y yo hemos pasado solo ha servido para hacer nuestro matrimonio más fuerte con el tiempo. Nos han dicho tantas cosas… y hablábamos de ello porque recientemente celebramos nuestro 26 aniversario de bodas. La gente decía que no funcionaría… 26 años juntos. Nos han lanzado de todo, pero siempre hemos permanecido unidos y hemos superado la maldita tormenta" explicaba Victoria firme y emocionada.

"Oh, mira al bebé Brooklyn"

Por supuesto otro de los temas más polémicos de los últimos meses ha sido el distanciamiento de su hijo Brooklyn de toda su familia, algo que creíamos imposible por la bonita relación que siempre han mostrado en redes sociales. Ahora sin embargo, hace meses que no tenemos una foto de todos juntos, ni siquiera fue a apoyar a su madre en la presentación de su documental o en el lanzamiento de su colección en la Fashion Week de París.

También, la diseñadora ha querido dar algunos detalles al respecto, aunque sin entrar en profundizar sobre el tema: "Oh, mira al bebé Brooklyn" comenzaba diciendo tras enseñarle una foto con él en brazos. Somos una familia muy unida". Hablando además de a lo que ellos les funciona para estar "tan unidos": "La comunicación es fundamental. Siempre les recordamos que este es un espacio seguro para hablar de cualquier cosa. Pero deben seguir su propio camino", concluía.