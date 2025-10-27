Dani Alves se convierte en predicador de una iglesia evangélica de Gerona

El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló por unanimidad la condena de cuatro años y medio de prisión a Dani Alves por agresión sexual, poniendo en libertad al exfutbolista por falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante. Tras más de un año en prisión preventiva, su vida, y por supuesto su imagen pública, han cambiado por completo.

El exjugador del FC Barcelona y su mujer, Joanna Sanz, dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común este mismo mes, llenando su hogar de amor tras una dura etapa en la que estuvieron al borde del divorcio no solo por el proceso judicial de Alves, también por sus infidelidades hacia la modelo. El exfutbolista se refugia ahora en su familia y en Dios, prueba de ello sus constantes publicaciones en Instagram que incluyen versículos de la Biblia.

Su compromiso con la fe es tal que además ha asumido el papel de predicador de la palabra de Dios en la Iglesia Evangélica Elim Pentecostal de Gerona. "En medio de la tempestad siempre hay un mensajero de Dios. En uno de los peores momentos de mi vida, uno de esos mensajeros me recogió y hoy estoy en el camino gracias a él", se le escucha decir en uno de los vídeos en el templo que han salido a la luz en las redes sociales. Vestido completamente de negro y con el micrófono en la mano, Alves anima a los presentes al grito de "¡Cristo, Cristo!" y les recuerda que "hay que tener fe": "Yo soy la prueba de eso. Aquí, lo que Dios promete, es lo que Dios cumple".

Como que Dani Alves ahora se dedica a dar sermones pic.twitter.com/qpZV7mm1cF — GxldeIniesta (@ElGxldeIniesta) October 27, 2025

Alves no solo se sometió al escrutinio de la opinión pública, también al señalamiento político de figuras como Irene Montero o María Jesús Montero. La sentencia notificada del TSJC apuntó que en la resolución recurrida anteriormente ya se aludía a la falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable por referirse a hechos de los que hay grabación en vídeo dentro de la discoteca Sutton, "indicando de forma explícita que lo que relata no se corresponde con la realidad".

Su mujer Joanna también sufrió un calvario por los constantes insultos que recibía en las redes sociales. "Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo. A pesar de tanto daño mediático/público sigo en pie, sin faltarme trabajo como tantos deseaban que sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás", escribió entonces la modelo.