Lo que comenzó como una simple admiración podría haberse convertido en algo más. La actriz Sophie Turner, conocida por interpretar a Sansa Stark en Juego de Tronos, ha sido fan declarada de Coldplay durante años, especialmente de su líder, Chris Martin. De hecho, su exesposo Joe Jonas llegó a organizarle una llamada con el músico por su cumpleaños, sabiendo lo mucho que le admiraba.

Ahora Turner y Martin podrían estar iniciando una relación, según publica el Daily Mail. El medio británico asegura que ambos fueron vistos en una "cita secreta" en Londres, desatando especulaciones sobre un posible romance.

Tanto la actriz como el cantante atraviesan una etapa de soltería. Turner terminó hace apenas unas semanas su relación con el aristócrata Peregrine "Perry" Pearson, heredero del vizconde de Cowdray. Antes, estuvo casada cuatro años con Joe Jonas, con quien comparte dos hijas.

En cuanto a Chris Martin, el vocalista de Coldplay también cerró recientemente un largo capítulo de su vida sentimental. Tras su matrimonio con Gwyneth Paltrow, madre de sus dos hijos, mantuvo durante casi ocho años una relación con Dakota Johnson, con quien incluso llegó a comprometerse antes de separarse el pasado junio.

Pese a las fuentes cercanas citadas por el Daily Mail que aseguran que Martin y Turner habrían comenzado a verse a comienzos de octubre, ambos han preferido mantener el asunto con total discreción y no han hecho ninguna declaración.