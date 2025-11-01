El retorno de Gloria Camila: anuncia demandas y destroza a Rocío Carrasco

Gloria Camila Ortega ha reaparecido en el plató de Telecinco, en el programa ¡De Viernes!, tras su paso por Supervivientes All Stars, ofreciendo una entrevista cargada de emociones y revelaciones sobre los frentes familiares que la mantienen en el foco mediático. La hija de Rocío Jurado abordó desde la inmutable distancia con su hermana Rocío Carrasco, hasta la nueva y urgente prioridad familiar tras la reciente muerte de Michu.

Una Herida Abierta con Rocío Carrasco

El conflicto con Rocío Carrasco sigue siendo la sombra más larga en la vida de Gloria Camila. La joven volvió a manifestar el profundo dolor que le causa la nula relación con su hermana, llegando a reconocer que ha sentido una profunda carencia a lo largo de los años.

"He sentido la falta de apoyo de hermana mayor," confesó Gloria Camila, visiblemente afectada. A pesar de los intentos pasados por acercar posturas, la colaboradora ha dado un paso atrás, cerrando la puerta a un posible reencuentro. Si bien en el pasado deseaba una conversación con Carrasco, el tiempo y el desgaste han cambiado su parecer.

"La he necesitado muchas veces y no se me ha dado esa ayuda," reiteró, señalando que el distanciamiento de Rocío Carrasco ha sido una carga en sus momentos más vulnerables.

En este complejo escenario, Rocío Flores emerge como una de sus figuras de apoyo más sólidas. Gloria Camila se mostró aliviada por el presente de su sobrina, de quien destacó una notable mejoría en su estado anímico. "Hasta hace poco no estaba bien, no era feliz," reveló, celebrando a continuación: "Ahora la veo mejor, más relajada. Me alegro, ya era hora."

La Nueva Prioridad: su sobrina

Uno de los temas más delicados abordados fue el reciente fallecimiento de Michu, la expareja de su hermano José Fernando y madre de su sobrina Rocío. Gloria Camila reveló cómo la familia ha asumido la responsabilidad de la pequeña, que actualmente reside con ella.

"Ahora mismo me estoy encargando yo, pero tengo la ayuda de mi prima Rocío, mis tíos...", explicó, destacando que el bienestar de la menor se ha convertido en la prioridad absoluta del clan Ortega. Subrayó que la intención de la familia es que la niña tenga "estabilidad y rutina".

La decisión, según explicó, obedece en parte a la última voluntad de Michu. "La última voluntad de Michu era que estuviera con su abuelo paterno. Nuestra intención es que la niña esté increíble, que no le falte de nada", aseguró. Este nuevo rol maternal y protector ha marcado su vida tras su regreso de la isla, un compromiso que asume por el profundo amor a su hermano, José Fernando, que la pequeña adora y con quien mantiene contacto constante.

El Trauma de Abandono en 'Supervivientes All Stars'

Respecto a su reciente paso por Supervivientes All Stars, Gloria Camila admitió que el reality removió heridas emocionales profundas. Se sinceró sobre cómo el aislamiento y la presión le hicieron conectar con su "trauma de abandono" (en referencia a su adopción), algo que ya había manifestado en Honduras.

"Me hacen sentir que he sido un cachorrito recogido de la calle", llegó a confesar, visiblemente afectada. En la isla, la vimos vulnerable al recordar a Michu, a quien dedicó su icónico salto desde el helicóptero, enviando un "beso al cielo" cargado de simbolismo y tristeza. Además, explicó que la situación familiar y el cuidado de su sobrina eran una de sus mayores preocupaciones durante el concurso.

En resumen, la entrevista de Gloria Camila ha dibujado el retrato de una mujer que, a pesar de seguir enfrentándose a la espinosa distancia de su hermana mayor, ha abrazado un nuevo y fundamental rol familiar, mientras navega su propia recuperación emocional.

Una demanda para Gema Aldón

Además de abordar los complejos asuntos familiares con Rocío Carrasco y Rocío Flores, Gloria Camila Ortega Canales lanzó una clara advertencia: tomará medidas legales contra Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, por lo que considera acusaciones de extrema gravedad.

La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano se mostró tajante y serena al respecto, dejando claro que no tolerará ciertos comentarios que, a su juicio, sobrepasan los límites de la crítica mediática.

Gloria Camila anunció sin titubeos su intención de acudir a la justicia, una decisión motivada por declaraciones previas de Gema Aldón que, según la entrevistada, afectan directamente a su honra y la de su familia.

"Advertí que llevaré a los tribunales las declaraciones más graves de Gema Aldón: 'Lo pondré en manos de abogados'," fue el mensaje directo que lanzó en televisión.

Gema Aldón, en otras ocasiones, ha acusado a Gloria Camila de "clasista" y "envidiosa", además de haber realizado comentarios que han tocado temas sensibles relacionados con la vida personal y los problemas del padre de Gloria Camila, José Ortega Cano. Especialmente cuando Gema dijo que jamás perdonará a Gloria que su madre intentase quitarse la vida.

La prioridad de Gloria Camila, según sus propias palabras en el programa, es proteger a su familia y preservar la calma en su hogar, especialmente ahora que se encuentra volcada en el cuidado de su sobrina, la hija de su hermano José Fernando. Esta intención de actuar por vías legales subraya su determinación de frenar cualquier ataque mediático que considere difamatorio o grave.