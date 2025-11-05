Ariana Grande, amenazada e insultada por sus fans tras cancelar su visita a Brasil

El próximo 21 de noviembre llega a los cines Wicked: For Good, la segunda parte del aclamado musical que arrasó en taquillas con su primera entrega. El equipo de la película acaba de arrancar su gira promocional mundial y lo ha hecho en Sao Paulo, Brasil, donde fue recibido entre una multitud. Jonathan Bailey, Cynthia Erivo y el director Jon M. Chu acapararon las miradas en un estreno que, sin embargo, se vio empañada por la ausencia de Ariana Grande, coprotagonista y probablemente la mayor estrella del elenco.

La cantante y actriz de 32 años compartió su devastación con sus fans la noche del lunes 3 de noviembre después de que un "problema de seguridad" le impidiera asistir al estreno de la película en la ciudad brasileña el martes 4. "Brasil, no puedo creer que esto esté sucediendo. Estoy más que devastada por tener que mandar este mensaje. Hace unas horas, mi equipo y yo tuvimos que abandonar nuestro vuelo ya que el avión necesitaba pasar por un mantenimiento debido a un problema de seguridad", publicó la actriz en Instagram. Tal y como explicó, la nave no podía despegar hasta las 11 de la mañana del día siguiente, lo que le impidió asistir al estreno según lo previsto.

"Mi equipo y Universal han intentado absolutamente todo para solucionar esto. Hemos buscado todos los demás vuelos, nocturnos, de madrugada, con conexión, opciones comerciales y también privadas, y absolutamente nada estaba disponible ni era posible que nos permitiera llegar a tiempo", continuó. Además, explicó que en los vuelos privados "se necesita un permiso para volar desde aquí que lleva tiempo obtener". "Me duele muchísimo no poder estar ahí con vosotros. Hicimos todo lo que pudimos y os pido disculpas de corazón", sentenció.

Los fans brasileños de la cantante se sienten completamente devastados por su ausencia, ya que además no visita el país latinoamericano desde 2017, cuando paró con su gira musical 'Dangerous Woman Tour'. "Me encanta Ariana Grande, pero esta falta de respeto por Brasil es imperdonable. Si fuera cualquier lugar de Europa estaría allí 10 días antes e incluso ayudaría con la limpieza", escribió un fan en redes sociales, recordando que algunos fans se habían desplazado desde otras ciudades del país solo para verla.

A las bromas sobre el supuesto rechazo que siente Ariana por Brasil se han sumado graves amenazas e insultos que han obligado a la intérprete a pedir respeto a sus propios fans. "Por favor, no nos deseéis que pase algo malo. Os prometo que nadie está más disgustado que yo. No importa lo decepcionados que estéis, no nos deseéis ningún mal o asumáis que no lo hemos intentado", escribió, justificando de nuevo su situación y pidiendo disculpas.

Interpretar a Glinda en el aclamado musical es probablemente uno de los grandes hitos de Ariana Grande. Desde que comenzó su carrera siempre ha hablado abiertamente de que participar en Wicked era uno de sus sueños, y este se materializó en 2021 cuando, tras pasar un arduo casting, consiguió el papel. La estadounidense dejó de lado su carrera musical para prepararse a conciencia y el resultado fue del todo positivo, aunque el camino fue muy duro.

"Fue un trabajo muy duro transformar los pequeños músculos de mi garganta para cantar de manera muy diferente, porque el rango de Glinda es el de una soprano coloratura. Es muy clásico, muy completo y redondo. Es diferente a los silbidos o el canto agudo que hago en mi carrera pop. Es muy diferente. Incluso antes de mi primera audición, estuve trabajando con mi entrenador vocal, Eric Vetro, durante un par de meses por si acaso. Quería comenzar a transformar los músculos, porque al igual que todos los demás músculos de tu cuerpo, es un hábito, y aprenden con el entrenamiento. Me tomé mucho tiempo porque quería que sonara legítimo", reconoció.

Wicked recaudó 648 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la sexta película más taquillera del año. Además, Grande fue nominada por primera vez al Oscar a la Mejor Actriz, al Globo de Oro y al Critics Choice Awards.